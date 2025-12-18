شوقي غريب يقيم ودية نيجيريا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

يرى شوقي غريب نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حقق مكاسب فنية مهمة من مواجهة نيجيريا الودية، التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن تجربة نيجيريا كانت قوية للغاية، خاصة أن المنتخب النيجيري يعد اسمًا أكبر من معظم المنتخبات التي واجهها المنتخب الوطني خلال التصفيات والمباريات السابقة.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب استغل اللقاء في تجربة أكثر من لاعب، مؤكدًا أن حسام حسن تمكن من تحديد القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر افتقد في ودية نيجيريا أربعة عناصر أساسية، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، وإبراهيم عادل، مشيرًا إلى أن تواجدهم سيمنح الفراعنة قوة إضافية خلال البطولة.