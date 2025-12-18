قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية بإسبانيا

منتخب اليد
منتخب اليد
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة اليد في مصر معرفة مواعيد مباريات منتخب مصر خلال الدورة الدولية الودية التي تُقام في إسبانيا، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 التي ستحتضنها رواندا. 

وتستمر الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة ستة منتخبات قوية، تم تقسيمها إلى مجموعتين.

المجموعات المشاركة في الدورة الدولية

شهدت القرعة تقسيم المنتخبات المشاركة على النحو التالي:

  • المجموعة الأولى: إسبانيا، تونس، سلوفاكيا.
  • المجموعة الثانية: مصر، البرتغال، إيران.

ويتضمن جدول مباريات منتخب مصر مواجهتين أساسيتين قبل خوض مباراة تحديد المراكز.

مباريات منتخب مصر

  • 8 يناير 2026: مواجهة قوية بين منتخب مصر والبرتغال، وهي المباراة الافتتاحية للفراعنة في الدورة، وتهدف لتجهيز الفريق فنياً قبل الانطلاق في بطولة أمم إفريقيا.
  • 10 يناير 2026: يلعب منتخب مصر ضد إيران ضمن مباريات الجولة الثانية، لمواصلة التجربة العملية للفريق ولمنح اللاعبين فرص تطبيق التكتيكات المختلفة.
  • 11 يناير 2026: ختام الدورة بمباراة تحديد المراكز، والتي ستحدد ترتيب الفرق في البطولة الودية، وتتيح لمنتخب مصر اختبار جاهزيته النهائية قبل التوجه إلى رواندا.

أهداف المشاركة المصرية

تأتي مشاركة منتخب مصر في الدورة الدولية بإسبانيا ضمن خطة الإعداد المكثف لبطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد، والتي ستقام في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026. وتهدف هذه المباريات الودية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتجربة استراتيجيات اللعب المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني والبدني للفريق قبل الانطلاق الرسمي في المنافسات القارية.

كما تشكل الدورة فرصة لمواجهة منتخبات من مستويات متنوعة، وهو ما يتيح للجهاز الفني تقييم مستويات اللاعبين بشكل دقيق واتخاذ القرارات النهائية بشأن تشكيل المنتخب قبل البطولة الإفريقية


 

منتخب اليد منتخب مصر اخبار اليد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

هيرفي رينارد

إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا

الزمالك

ممدوح عباس ينقذ الزمالك من أزمة الوقاف

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفالات فنية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بنادي سبورتينج الرياضي

النظام الغذائي النباتي فوائده الصحية ومحاذيره الغذائية كاملة

النظام الغذائي النباتي .. فوائده الصحية ومحاذيره الغذائية كاملة

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

رئيس «متابعة الانتخابات» بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

بالصور

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد