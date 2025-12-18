جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية بإسبانيا

يترقب عشاق كرة اليد في مصر معرفة مواعيد مباريات منتخب مصر خلال الدورة الدولية الودية التي تُقام في إسبانيا، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 التي ستحتضنها رواندا.

وتستمر الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة ستة منتخبات قوية، تم تقسيمها إلى مجموعتين.

المجموعات المشاركة في الدورة الدولية

شهدت القرعة تقسيم المنتخبات المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، تونس، سلوفاكيا.

المجموعة الثانية: مصر، البرتغال، إيران.

ويتضمن جدول مباريات منتخب مصر مواجهتين أساسيتين قبل خوض مباراة تحديد المراكز.

مباريات منتخب مصر

8 يناير 2026: مواجهة قوية بين منتخب مصر والبرتغال، وهي المباراة الافتتاحية للفراعنة في الدورة، وتهدف لتجهيز الفريق فنياً قبل الانطلاق في بطولة أمم إفريقيا.

10 يناير 2026: يلعب منتخب مصر ضد إيران ضمن مباريات الجولة الثانية، لمواصلة التجربة العملية للفريق ولمنح اللاعبين فرص تطبيق التكتيكات المختلفة.

11 يناير 2026: ختام الدورة بمباراة تحديد المراكز، والتي ستحدد ترتيب الفرق في البطولة الودية، وتتيح لمنتخب مصر اختبار جاهزيته النهائية قبل التوجه إلى رواندا.

أهداف المشاركة المصرية

تأتي مشاركة منتخب مصر في الدورة الدولية بإسبانيا ضمن خطة الإعداد المكثف لبطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد، والتي ستقام في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026. وتهدف هذه المباريات الودية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتجربة استراتيجيات اللعب المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني والبدني للفريق قبل الانطلاق الرسمي في المنافسات القارية.

كما تشكل الدورة فرصة لمواجهة منتخبات من مستويات متنوعة، وهو ما يتيح للجهاز الفني تقييم مستويات اللاعبين بشكل دقيق واتخاذ القرارات النهائية بشأن تشكيل المنتخب قبل البطولة الإفريقية



