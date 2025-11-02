قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجة بفضية المونديال بالورود في المطار

حسام الحارتي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، بالورود فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت في المغرب.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالأداء البطولي والمستوى الرائع الذي قدمه شباب مصر خلال منافسات المونديال، مؤكدًا أنهم قدّموا نموذجًا مشرفًا يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى الشباب المصري، ورفعوا اسم الوطن عاليًا بين منتخبات العالم.

وطالب الدكتور أشرف صبحي لاعبي المنتخب والجهاز الفني بمواصلة الاجتهاد والاستعداد لمواصلة مسيرة البطولات في المراحل المقبلة، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين الواعدين ودعم المواهب الشابة.

كما وجّه الوزير الشكر والتقدير للكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب في المغرب، على المجهود الكبير الذي يبذله اتحاد اليد – اتحاد البطولات – في إعداد الأجيال الجديدة وتحقيق الإنجازات المتتالية التي ترفع راية مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبه، وجّه الكابتن خالد فتحي خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل ومساندته الدائمة لكرة اليد المصرية في مختلف المراحل والمنتخبات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز هو نتاج رؤية واضحة وتعاون مثمر بين الاتحاد والوزارة واللجنة الأولمبية  في سبيل استمرار التفوق المصري في اللعبة.

وجاء الاستقبال في أجواء احتفالية مبهجة وسط تواجد جماهيري من أسر اللاعبين ومحبي كرة اليد المصرية، الذين حرصوا على تحية الأبطال بعد إنجازهم التاريخي الجديد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد كرة اليد

