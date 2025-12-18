برلمانية: 270 مليون جرعة سنويًا تحول مصر من مستورد للقاحات إلى قوة إقليمية مُصدِّرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
برلمانية: 270 مليون جرعة سنويًا تحول مصر من مستورد للقاحات إلى قوة إقليمية مُصدِّرة

النائبة مرفت الكسان
النائبة مرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة التصنيع الدوائي المصري، ويعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية مستقلة وقادرة على مواجهة الأزمات.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـصدي البلد  إن إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يؤهله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يمنح مصر ميزة تنافسية حقيقية في سوق اللقاحات الدولي، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات الداخل والانطلاق بقوة نحو التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.

وأضافت أن المشروع، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يعزز مفهوم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات دولية لإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، وهو ما يضمن استدامة التطوير العلمي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في الصناعات الحيوية الحساسة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأرقام الرسمية لواردات اللقاحات خلال عام 2024 تكشف أهمية هذا التوجه، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 108 ملايين دولار، مؤكدة أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خفض هذه الأعباء، وتوجيه الموارد المالية لدعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن المصنع الجديد ليس مجرد إنجاز صناعي، بل خطوة وطنية تعزز الأمن الصحي، وتوفر فرص عمل نوعية، وتضع مصر على خريطة الدول القادرة على قيادة صناعة اللقاحات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

