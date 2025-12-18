برلمانية: 270 مليون جرعة سنويًا تحول مصر من مستورد للقاحات إلى قوة إقليمية مُصدِّرة

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة التصنيع الدوائي المصري، ويعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية مستقلة وقادرة على مواجهة الأزمات.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـصدي البلد إن إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يؤهله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يمنح مصر ميزة تنافسية حقيقية في سوق اللقاحات الدولي، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات الداخل والانطلاق بقوة نحو التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.

وأضافت أن المشروع، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يعزز مفهوم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات دولية لإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، وهو ما يضمن استدامة التطوير العلمي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في الصناعات الحيوية الحساسة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأرقام الرسمية لواردات اللقاحات خلال عام 2024 تكشف أهمية هذا التوجه، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 108 ملايين دولار، مؤكدة أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خفض هذه الأعباء، وتوجيه الموارد المالية لدعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن المصنع الجديد ليس مجرد إنجاز صناعي، بل خطوة وطنية تعزز الأمن الصحي، وتوفر فرص عمل نوعية، وتضع مصر على خريطة الدول القادرة على قيادة صناعة اللقاحات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.