الأهلي يواجه طلائع الجيش في بطولة دوري اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة طلائع الجيش، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على اللقب بطولة الدوري.

ويعقد الأسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



‎وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.