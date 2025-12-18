قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكرملين : روسيا حليف لـ فنزويلا وتدعو الجميع لضبط النفس

بيسكوف
بيسكوف
محمود نوفل


أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موضوع إمكانية إعادة تركيا نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى روسيا لم يكن مدرجاً على جدول أعمال اجتماع بوتين و أردوغان

وقال بيسكوف :  روسيا لا تعتقد أن مسألة إعادة تركيا المحتملة لنظام الدفاع الجوي إس-400 يمكن أن تؤثر على علاقات موسكو مع أنقرة

وأضاف:  روسيا تُجري اتصالات مع الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول نتائج جهودها مع الأوكرانيين والأوروبيين بشأن التسوية في أوكرانيا.

وتابع  المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: فنزويلا حليف وشريك لروسيا والجانبان يحافظان على اتصالات منتظمة بما في ذلك على أعلى المستويات

وأردف: وعن التصعيد حول فنزويلا فإن روسيا تلاحظ تصعيد للوضع في المنطقة.

وختم : روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا.
 

