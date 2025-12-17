الكرملين: موقفنا واضح بشأن رفض وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا

أكد الكرملين أن موقف روسيا “واضح وثابت” إزاء فكرة نشر أو وجود أي قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على رفضه التام لمثل هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن موسكو تعتبر أي وجود عسكري أوروبي في أوكرانيا تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد النزاع وتوسيع نطاق المواجهة، محذرًا من التداعيات المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التصريح في ظل نقاشات متزايدة داخل بعض الدول الأوروبية بشأن تعزيز الدعم العسكري لكييف، وسط استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية وتصاعد المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع بين روسيا والغرب.