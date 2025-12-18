قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
رياضة

6 مواجهات نارية تشعل بداية كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025

كأس الأمم الإفريقية
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المملكة المغربية، التي تستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات. 

وتعد الجولة الأولى من دور المجموعات بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبات الكبرى، حيث تشهد عددًا من المواجهات القوية التي قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا.

المغرب × مالي | افتتاح ناري لأصحاب الأرض

المجموعة الأولى – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

يفتتح منتخب المغرب، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة صعبة أمام منتخب مالي. ويعتمد أسود الأطلس على مجموعة من أبرز نجومهم، يتقدمهم أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وعز الدين أوناحي، في محاولة لتحقيق بداية مثالية.

في المقابل، يدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة، معتمدًا على عناصر مميزة أبرزهم أليو ديانج والبلال توريه وأمادو هايدرا.

مصر × جنوب إفريقيا | لقاء بطابع ثأري

المجموعة الثانية – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب أكادير الكبير

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في مواجهة تحمل ذكريات مؤلمة للفراعنة، بعد الخروج من النسخة الماضية. ويقود محمد صلاح وعمر مرموش طموحات المنتخب المصري لتحقيق انتصار يعيد الثقة مبكرًا، بينما يعتمد منتخب جنوب إفريقيا على تألق حارسه رونوين ويليامز، أحد أفضل حراس القارة في السنوات الأخيرة.

تونس × نيجيريا | صراع التاريخ والبطولات

المجموعة الثالثة – السبت 27 ديسمبر – المجمع الرياضي

تجمع هذه القمة منتخبين من أصحاب الباع الطويل في البطولة. نيجيريا بثلاثة ألقاب قارية، وتونس بلقب وحيد، في مواجهة متكافئة دائمًا تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا، خاصة مع التاريخ المتقارب بين المنتخبين في لقاءاتهما السابقة.

السنغال × الكونغو الديمقراطية | طموح استعادة المجد

المجموعة الرابعة – السبت 27 ديسمبر – ملعب طنجة

يسعى منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، للعودة إلى منصة التتويج، ويبدأ رحلته بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية، الباحثة عن لقبها الثالث تاريخيًا. مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة البدنية والسرعة العالية.

الجزائر × بوركينا فاسو | ندية متجددة

المجموعة الخامسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

لقاء يتجدد بين منتخبين اعتادا تقديم مباريات مثيرة. تاريخ المواجهات يشير إلى تكافؤ واضح، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع مبكر على صدارة المجموعة.

الكاميرون × كوت ديفوار | قمة كلاسيكية

المجموعة السادسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مراكش

تختتم الجولة الأولى بقمة من العيار الثقيل بين الكاميرون وكوت ديفوار. تاريخ حافل بالبطولات والنجوم يمنح اللقاء أهمية استثنائية، في صراع مبكر على حسم الصدارة وفرض الهيبة القارية.

بهذه المواجهات القوية، تنطلق أمم إفريقيا 2025 بإيقاع مرتفع، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستحمله الأيام الأولى من مفاجآت وإثارة كروية


 

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

ترامب

أدان رئاسة بايدن.. ترامب يستهل خطابه بالترويج لحملة تشديد الرقابة على الحدود

دان بونجينو

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن مغادرة منصبه الشهر المقبل

علم فنزويلا

نيويورك تايمز: الحكومة الفنزويلية تصدر أوامر للبحرية الحربية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

