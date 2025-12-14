شوبير : لا بديل عن الفوز على زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الانطلاقة القوية لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 تمثل مفتاحًا أساسيًا لتحقيق حلم المنافسة على اللقب.

وأوضح شوبير أن الفوز في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي يعد خطوة لا غنى عنها، مشددًا على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، وعدم التعرض للخسارة.

وأضاف أن حصد ثلاث نقاط في اللقاء الأول، إلى جانب التعادل في المباراة الثانية، ثم الفوز على أنجولا، سيمنح المنتخب صدارة المجموعة، وهو ما يسهل مشواره في الأدوار التالي

وأشار إلى أن تصدر المجموعة يمنح أفضلية كبيرة في مواجهة فرق أقل قوة نسبيًا في الأدوار الإقصائية، مستشهدًا بتجربة المنتخب في النسخة الماضية، حين واجه صعوبات كبيرة بعد تعادلاته مع غانا وموزمبيق واضطراره لحسم مواجهة الكونغو بركلات الترجيح.

كما تطرق شوبير إلى تأثير الجماهير، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري المصري في المغرب سيكون محدودًا بسبب قلة الجالية، إلا أنه توقع حصول المنتخب على دعم من بعض الجماهير العربية والمغربية، مشددًا على أهمية استثمار هذا الدعم لتعزيز الحالة المعنوية للاعبين.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن منتخبات القارة تحسب حساب المنتخب المصري جيدًا، مشيرًا إلى أن البداية القوية ستبعث رسالة واضحة عن طموح الفراعنة في التتويج، وستمنح اللاعبين الثقة اللازمة للمضي قدمًا بقوة نحو اللقب الأفريقي.