منتخب مصر يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ ودية نيجيريا

يواصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته مساء اليوم الأحد مرانه في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا وديا بعد غدٍ الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.



وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية لـ منتخب مصر الوطني استعدادا لـ بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب 2025.



وانطلق يوم 3 ديسمبر الجارى المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.



قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر الوطني في أمم أفريقيا علي النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحـي



خط الدفاع: محمد هاني وأحمد عيـد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح



خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي



في خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.