حلم الكان ينطلق من المغرب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض تحدٍ جديد في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، في نسخة يسعى خلالها الفراعنة لاستعادة اللقب القاري الغائب.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة للبطولة، حيث خاض تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية، على أن ينتقل غدًا الأحد إلى استاد القاهرة لمواصلة الاستعدادات، في إطار التحضير للمباراة الودية المرتقبة أمام منتخب نيجيريا، والمقرر إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري، كأحد محطات الإعداد الأخيرة قبل السفر إلى المغرب.

وشهد مران المنتخب تدريبات بدنية مكثفة، أعقبها تنفيذ عدد من الجمل الفنية، قبل تقسيمة قوية في ختام المران، في محاولة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق البطولة.

كما حرص محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، على حضور المران لمساندة الجهاز الفني واللاعبين.

مجموعة منتخب مصر

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، في مجموعة توصف بالمتوازنة لكنها لا تخلو من التحديات، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة لجميع المنتخبات المشاركة.

جدول مباريات منتخب مصر

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جدول مباريات المنتخب الوطني في دور المجموعات، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ثم يلتقون مع منتخب جنوب إفريقيا يوم 26 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، قبل أن يختتموا مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب أنجولا يوم 29 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

تحقيق انطلاقة قوية

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أكبر عدد من النقاط، من أجل ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

قائمة منتخب مصر

وعلى صعيد القائمة، أعلن الجهاز الفني القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في البطولة، والتي تضم في حراسة المرمى كلًا من محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي.

وفي خط الدفاع يتواجد محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، وأحمد فتوح.

أما خط الوسط فيضم مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد السيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمرو مرموش، ومحمد صلاح.

ويقود خط الهجوم كل من مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.