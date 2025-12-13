بسمة داود تنضم لمسلسل أب ولكن .. رمضان 2026

انضمت الفنانة بسمة داود إلى أسرة مسلسل «أب ولكن»، المقرر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، في تجربة فنية جديدة تُضاف إلى مشوارها الفني.

المسلسل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويواصل فريق العمل حاليًا تصوير مشاهده تمهيدًا للانتهاء منه في الوقت المحدد للعرض.

وينتمي مسلسل «أب ولكن» إلى الدراما الاجتماعية، حيث يتناول مجموعة من الحكايات الإنسانية التي تُطرح في إطار مشوّق، ويُناقش من خلالها قضايا تمس العلاقات الأسرية والمجتمع، ما يجعله من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد العمل مشاركة عدد من النجوم، على أن يتم الإعلان عن باقي التفاصيل تباعًا خلال الفترة المقبلة.