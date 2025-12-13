الفنان محمد رمضان: سعيد بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي لتصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

وصل الفنان محمد رمضان إلى المغرب في زيارة فنية تأتي في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المرتقب تنظيمها بالمملكة المغربية.

وكشف محمد رمضان عن شروعه في تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الحدث القاري الضخم، ومبرزا أن هذه المشاركة تعد سابقة في مساره الفني، باعتباره أول مطرب مصري يشارك مرتين متتاليتين في أداء الأغنية الرسمية للبطولة.

ويأتي هذا المشروع الفني امتدادا لتجربة سابقة خاضها محمد رمضان، حين شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، التي احتضنتها كوت ديفوار، تحت عنوان "أكوابا"، إلى جانب المغنية النيجيرية يامي ألايد وفرقة ماجيك سيستم الإيفوارية، في عمل موسيقي حظي بانتشار واسع داخل القارة وخارجها.

وفي السياق ذاته يتوقع أن يشارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر الجاري، على ملعب مركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في خطوة ينتظر أن تضفي لمسة فنية مميزة على مراسيم الافتتاح، وتجمع بين الإيقاع الموسيقي والاحتفال الرياضي.

ووثق محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تجوله بعدد من الأماكن والمعالم بالمدينة بمدينة مراكش، وسط تهافت الجماهير عليه لالتقاط صور تذكارية، وهي المنشورات التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه داخل المغرب وخارجه؛ كما جمعه لقاء فني بالفنان الفرنسي المقيم بالمغرب ميتر جيمس، في مؤشر على انفتاح المشروع على تعاون فني متعددة الثقافات.

ومن المرتقب أن ينطلق تصوير الفيديو كليب مساء اليوم، بمشاركة المنتج والفنان المغربي العالمي رضوان، أحد الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى على المستوى الدولي.

ويستعد المغرب لاحتضان نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير للأغنية الرسمية التي ستواكب هذه الاحتفالية الكروية القارية، ويراهن عليها المنظمون كعنصر فني مواز يعكس روح الوحدة والتنوع داخل القارة الإفريقية.