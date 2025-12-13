قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
فن وثقافة

الفنان محمد رمضان: سعيد بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي لتصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
أ ش أ

وصل الفنان محمد رمضان إلى المغرب في زيارة فنية تأتي في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المرتقب تنظيمها بالمملكة المغربية.
وكشف محمد رمضان عن شروعه في تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الحدث القاري الضخم، ومبرزا أن هذه المشاركة تعد سابقة في مساره الفني، باعتباره أول مطرب مصري يشارك مرتين متتاليتين في أداء الأغنية الرسمية للبطولة.
ويأتي هذا المشروع الفني امتدادا لتجربة سابقة خاضها محمد رمضان، حين شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، التي احتضنتها كوت ديفوار، تحت عنوان "أكوابا"، إلى جانب المغنية النيجيرية يامي ألايد وفرقة ماجيك سيستم الإيفوارية، في عمل موسيقي حظي بانتشار واسع داخل القارة وخارجها.
وفي السياق ذاته يتوقع أن يشارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر الجاري، على ملعب مركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في خطوة ينتظر أن تضفي لمسة فنية مميزة على مراسيم الافتتاح، وتجمع بين الإيقاع الموسيقي والاحتفال الرياضي.
ووثق محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تجوله بعدد من الأماكن والمعالم بالمدينة بمدينة مراكش، وسط تهافت الجماهير عليه لالتقاط صور تذكارية، وهي المنشورات التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه داخل المغرب وخارجه؛ كما جمعه لقاء فني بالفنان الفرنسي المقيم بالمغرب ميتر جيمس، في مؤشر على انفتاح المشروع على تعاون فني متعددة الثقافات.
ومن المرتقب أن ينطلق تصوير الفيديو كليب مساء اليوم، بمشاركة المنتج والفنان المغربي العالمي رضوان، أحد الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى على المستوى الدولي.
ويستعد المغرب لاحتضان نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير للأغنية الرسمية التي ستواكب هذه الاحتفالية الكروية القارية، ويراهن عليها المنظمون كعنصر فني مواز يعكس روح الوحدة والتنوع داخل القارة الإفريقية.

محمد رمضان المغرب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية

