استعدادًا للمونديال..منتخب مصر يواجه البرازيل وديًا ويخطط لبطولة قوية

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن ملامح خطة إعداد المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مواجهة منتخب البرازيل وديًا يوم 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة تُعد محطة بالغة الأهمية في إطار التحضير لخوض منافسات كأس العالم.

وأوضح عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن توقيت المباراة يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية لتقييم مستوى اللاعبين والوقوف على الجوانب الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الكبرى المنتظرة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقات مبدئية لتنظيم بطولة ودية قوية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة منتخبات مصر وإسبانيا والأرجنتين وقطر، في خطوة تهدف إلى توفير احتكاك حقيقي مع مدارس كروية عالمية مختلفة.

وأكد الناقد الرياضي أن خوض مباريات ودية أمام منتخبات من العيار الثقيل يمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد أي منتخب مقبل على بطولات كبرى، لما لها من دور في رفع المستوى الفني وزيادة الخبرات الدولية للاعبين.

وأضاف أن هذه المواجهات تمنح المدير الفني فرصة علاج السلبيات، والاستقرار على التشكيل الأساسي، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، مشددًا على أهمية تفادي الأخطاء التي تكررت في بطولات سابقة، حيث كان المنتخب يظهر بأداء متذبذب في دور المجموعات قبل التحسن لاحقًا.