الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تحرير 646 مخالفة ملصق الكترونى خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى
مصطفى الرماح

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من سحب 646 رخصة لمركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المُخالفات بطريقة إلكترونية وموّحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويُساعد الملصق في التعرّف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.


الملصق الإلكترونى
يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وقامت الأجهزة المعنية برفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 804 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني

