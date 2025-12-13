بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر في مواجهة إنتركونتيننتال 2025

أسفر الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفلامنجو عن الاتفاق على ألوان قمصان الفريقين، حيث يخوض بيراميدز اللقاء مرتديًا زيه الأساسي باللون الأزرق مع الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون البرتقالي الكامل.

في المقابل، يرتدي فلامنجو قميصه الأساسي باللون الأحمر مع الأسود، على أن يظهر حارس مرماه باللون الأصفر الكامل.

ويخوض نادي بيراميدز مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي، في إطار بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وكان فلامنجو قد تأهل إلى هذه المواجهة بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2–1، ليتوج بكأس دربي الأمريكيتين، فيما حجز بيراميدز مقعده في كأس التحدي عقب تغلبه على أهلي جدة السعودي في كأس القارات الثلاث، التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

وتعد مباراة بيراميدز وفلامنجو الانطلاقة الرسمية لسلسلة المباريات الثلاث الختامية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تستضيفها قطر خلال فترات التوقف ببطولة كأس العرب 2025.

وكان كروز أزول قد شارك بصفته بطل كأس أبطال الكونكاكاف، بينما تأهل فلامنجو بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر الجاري، عقب خوض نصف النهائي في 13 من الشهر نفسه.