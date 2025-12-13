قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر في مواجهة إنتركونتيننتال 2025

بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفلامنجو عن الاتفاق على ألوان قمصان الفريقين، حيث يخوض بيراميدز اللقاء مرتديًا زيه الأساسي باللون الأزرق مع الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون البرتقالي الكامل. 

في المقابل، يرتدي فلامنجو قميصه الأساسي باللون الأحمر مع الأسود، على أن يظهر حارس مرماه باللون الأصفر الكامل.

ويخوض نادي بيراميدز مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي، في إطار بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وكان فلامنجو قد تأهل إلى هذه المواجهة بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2–1، ليتوج بكأس دربي الأمريكيتين، فيما حجز بيراميدز مقعده في كأس التحدي عقب تغلبه على أهلي جدة السعودي في كأس القارات الثلاث، التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

وتعد مباراة بيراميدز وفلامنجو الانطلاقة الرسمية لسلسلة المباريات الثلاث الختامية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تستضيفها قطر خلال فترات التوقف ببطولة كأس العرب 2025. 

وكان كروز أزول قد شارك بصفته بطل كأس أبطال الكونكاكاف، بينما تأهل فلامنجو بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر الجاري، عقب خوض نصف النهائي في 13 من الشهر نفسه.

بيراميدز فلامنجو بيراميدز وفلامنجو نادي بيراميدز كأس التحدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

الفوج الثاني لبعثة مصر

الفوج الثاني لبعثة مصر يغادر لأنجولا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

نبيل عماد دونجا

عبد الرؤوف يرفض المجازفة بدونجا وربيع قبل اكتمال التعافي

ياسر الفرنواني

ياسر الفرنواني يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد