درجات الحرارة تتراجع .. ونهاية الأجواء الصيفية

كشف المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الليلية واستقرار نسبي على معظم أنحاء البلاد، فيما تبقى فرص سقوط الأمطار محدودة.

درجات الحرارة والاستقرار النسبي

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الليلية ستظل منخفضة، ولن تشهد ارتفاعات ملحوظة سواء خلال النهار أو الليل.

وأضافت أن أعلى درجات الحرارة خلال النهار تصل إلى 23 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة، مع استمرار الشعور بالبرودة خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

الأمطار والشبورة المائية

أوضحت غانم أن فرص سقوط الأمطار اليوم أقل من الأمس، وتقتصر على مناطق السواحل الشمالية بين خفيفة إلى متوسطة، ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية. كما نوهت بتكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

حركة الرياح والتحذيرات المستقبلية

أكدت عضو المركز الإعلامي أن حركة الرياح معتدلة اليوم، محذرة من احتمالية زيادة نشاطها بشكل واضح وتساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق بدءًا من الغد. وشددت على أن الأجواء الحارة والصيفية لن تعود، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.