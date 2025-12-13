قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يترقب عودة عدي الدباغ لعقد جلسة حاسمة بشأن مستحقاته

عدي الدباغ
عدي الدباغ
منتصر الرفاعي

يترقب مسؤولو نادي الزمالك عودة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى القاهرة عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2–1، في المباراة التي أهلت الأخضر إلى الدور نصف النهائي.

جلسة مرتقبة لحسم مستحقات الدباغ
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عدي الدباغ فور وصوله إلى القاهرة، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة بعد قيام اللاعب بإرسال إنذار رسمي للنادي خلال الفترة الماضية، تجنبًا لتصعيد الأزمة، والتي قد تمنحه الحق في فسخ تعاقده من طرف واحد حال استمرار التأخير.

إنذارات من اللاعبين الأجانب
وكان محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، قد أكد في وقت سابق أن جميع اللاعبين الأجانب بالفريق تقدموا بإنذارات رسمية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي لم يرسل أي إنذار. 

كما أوضح أن البرازيلي خوان بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده في الوقت الحالي، بعد حصوله مؤخرًا على جزء من مستحقاته، وعدم مرور شهرين على ذلك.

ملف إيقاف القيد
وفي سياق متصل، أشار محامي الزمالك إلى عدم تقدم أي لاعب محلي بإنذار ضد النادي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن قضايا إيقاف القيد الست المفروضة على الزمالك سيتم حلها فور سداد المستحقات المالية المتعلقة بها. 

وأكد أن النادي يحتاج إلى ما يقرب من مليون دولار لإنهاء هذه الملفات ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل.

عدي الدباغ نادي الزمالك بطولة كأس العرب مسؤولو نادي الزمالك سيف الدين الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

انطلاقة قوية نحو افاق التنمية بمحافظة بورسعيد

تزامنا مع عيد بورسعيد القومي.. انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بحي الزهور

رصف الطرق

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي سالم.. صور

جانب من اللقاء

شكر وتقدير من أهالى غرب سهيل لمحافظ أسوان لتحويل المنطقة لمقصد تراثى وسياحى متميز

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد