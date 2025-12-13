الزمالك يترقب عودة عدي الدباغ لعقد جلسة حاسمة بشأن مستحقاته

يترقب مسؤولو نادي الزمالك عودة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى القاهرة عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2–1، في المباراة التي أهلت الأخضر إلى الدور نصف النهائي.

جلسة مرتقبة لحسم مستحقات الدباغ

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عدي الدباغ فور وصوله إلى القاهرة، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة بعد قيام اللاعب بإرسال إنذار رسمي للنادي خلال الفترة الماضية، تجنبًا لتصعيد الأزمة، والتي قد تمنحه الحق في فسخ تعاقده من طرف واحد حال استمرار التأخير.

إنذارات من اللاعبين الأجانب

وكان محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، قد أكد في وقت سابق أن جميع اللاعبين الأجانب بالفريق تقدموا بإنذارات رسمية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي لم يرسل أي إنذار.

كما أوضح أن البرازيلي خوان بيزيرا لا يحق له فسخ تعاقده في الوقت الحالي، بعد حصوله مؤخرًا على جزء من مستحقاته، وعدم مرور شهرين على ذلك.

ملف إيقاف القيد

وفي سياق متصل، أشار محامي الزمالك إلى عدم تقدم أي لاعب محلي بإنذار ضد النادي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن قضايا إيقاف القيد الست المفروضة على الزمالك سيتم حلها فور سداد المستحقات المالية المتعلقة بها.

وأكد أن النادي يحتاج إلى ما يقرب من مليون دولار لإنهاء هذه الملفات ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل.