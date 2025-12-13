تشكيل بيراميدز المتوقع ضد فلامنجو في كأس التحدي بقطر

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس فيفا للقارات للأندية، والتي تقام عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد فلامنجو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، مهند لاشين، محمد بوبو، كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة العالمية التي يشهدها الملاعب القطرية، بالإضافة إلى كونها مباراة حاسمة على لقب كأس التحدي.

طاقم التحكيم المختار للمباراة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة اللقاء المنتظر بين بيراميدز وفلامنجو. ويساعد الجاسم في قيادة المواجهة كل من:

طالب المري – مساعد أول

سعود المقلة – مساعد ثان

خوان كالديرون (كوستاريكا) – حكم رابع

خوان كارلوس مورا (كوستاريكا) – حكم احتياطي