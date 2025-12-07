ما الذي يحتاجه المنتخب المصري لعبور الأردن في كأس العرب؟..تفاصيل

تحدث الناقد الرياضي عبد الحميد فراج عن الجوانب الفنية المطلوبة ليحقق المنتخب المصري الفوز على الأردن في المواجهة الحاسمة ببطولة كأس العرب.



وانتقد فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اختيارات المدير الفني حلمي طولان في التشكيل الأساسي خلال المباراتين السابقتين، خاصة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام فرق لا تحتاج إلى هذا التمركز الدفاعي.



وشدد على ضرورة التعديل الهجومي لمنح الفريق القدرة على صناعة الفرص وإنهائها بشكل أفضل.



وتوقع أن يلعب المنتخب مباراة هجومية مفتوحة، مشيراً إلى أن هذه الطريقة قد تمنح المنتخب الفوز بفارق هدف إذا استُغلت الفرص بشكل صحيح.



