الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب

محمد البدوي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتفاعل الكبير لجماهير ليفربول مع نزول النجم المصري محمد صلاح إلى أرض الملعب خلال مواجهة برايتون، بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 الدوري الإنجليزي الممتاز

وقالت الحديدي إن دخول صلاح كان مؤثرًا ولافتًا، مؤكدة أنه لم يحتج سوى لحظات قليلة ليترك بصمته، بعدما ساهم في الهدف من خلال تمريرة حاسمة، مشيرة إلى أن «الملك حين ينزل، يفرض حضوره فورًا حتى لو لم يسجل بنفسه».

وخلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، أكدت أن هتافات جماهير ليفربول لصلاح تعكس مكانته الكبيرة لديهم، مشيرة إلى أنه لاعب محبوب وقادر دائمًا على صناعة الفارق داخل الملعب.

 التركيز على المرحلة المقبلة 

ووجّهت الحديدي رسالة مباشرة لصلاح، دعت فيها إلى التركيز على المرحلة المقبلة مع المنتخب الوطني، مؤكدة أن الجميع ينتظر حضوره، وأنه بحاجة إلى لقب قاري، كما أن الجماهير المصرية بحاجة لهذا الإنجاز، مطالبة بطي صفحة الخلافات والجدل الدائر حول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

توحيد الصفوف ودعم المنتخب

وشددت على ضرورة توحيد الصفوف ودعم المنتخب خلال الفترة المقبلة، معتبرة أن المرحلة تحتاج إلى دفعة معنوية قوية، مع تجاوز الانتقادات والتركيز على الهدف الأهم، وهو المنافسة بقوة في كأس الأمم الإفريقية.

 الخروج من كأس العرب 

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن الإحباط عقب الخروج من كأس العرب يجب أن يكون دافعًا لبداية جديدة، داعية إلى مساندة المنتخب بالكامل، ومشددة على أن «إفريقيا هي الهدف القادم».

