لميس الحديدي عن إحالة أوراق المعتدي على أطفال مدرسة الإسكندرية للمفتي: حكم تاريخي

وصفت الإعلامية لميس الحديدي إحالة محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى فضيلة المفتي بأنه حدث عظيم، قائلة: إحالة أوراق الجنايني لفضيلة مفتي الديار هو خبر عظيم بعد الاعتداء على الأطفال في المدرسة الدولية بالإسكندرية.



تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:" هذا حكم فاصل، لأن قرار الإحالة يذهب للمفتي ليبدي رأيه ثم يعود للمحكمة للنطق بالحكم في فبراير القادم، وهو حكم فاصل وهناك درجات في التقاضي وقد يخفف الحكم لاحقا ".

ووجّهت الإعلامية الشكر للنيابة، قائلة: بنشكر النيابة والقضاء المصري، حكم في عشرة أيام منذ بدء التحقيقات، و النيابة على سرعة التحقيقات في واقعة التعدي على 14 طفل في تلك المدرسة."

ووجّهت التحية للأمهات والآباء، قائلة: بحيّيهم لأنهم تحلّوا بالجرأة والشجاعة لتقدمهم ببلاغات في ظروف نفسية قد تحول دون إقدامهم على ذلك، لكن هؤلاء الآباء لم يعاقبوا المتهم فقط، بل يحمون أطفالًا قادمين كانوا سيلقون نفس المصير."

إختتمت :"هؤلاء الاباء والامهات بسبب شجاعتهم وتقدمهم ببلاغات ساعدوا القضاء والنيابة في السير في التحقيقات والوصوول لحكم تاريخي رادع لكل من تسول له نفس الاقدام على تلك الامور الشاذة الغريبة على المجتمع المصري.