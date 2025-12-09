فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 التي تنظمها قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، قائلة: خبر نكد علينا كلنا، خروج المنتخب بقيادة حلمي طولان بعد تعادلين مع الكويت والإمارات ثم هزيمة ثلاثية ثقيلة أمام منتخب الأردن الثالث."



ووجهت الحديدي إنتقادات لكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: عندي سؤال، الخروج النهارده يستحق وقفة، هو إحنا أصلًا رحنا ليه؟ ومحدش يقولي معلش أصل المنتخب الثاني أو الأول بشرطة، طالما مش قد مسؤولية إنك تلعب باسم مصر يبقى ماتروحش."



واصلت: طالما بتلعب باسم مصر، يا تروح تمثل مصر وتحمل اسمها وكأنك المنتخب الأول، يا إما ماتروحش خالص. حتى الجملة اللي بنستخدمها عشان نبرر خروج مصر من البطولات بتاعت " التمثيل المشرف" اللي بنقولها مكنتش موجودة في كأس العرب."



أكملت: عارفين يعني إيه هُزمنا من المنتخب الأردني الثالث، وليس الأول ولا الثاني، مافيش أسوأ من كده. كان معاك أفشة ومروان حمدي وأكرم توفيق والنني، عندك محترفين، ومع ذلك إحنا ما نجحناش وما لعبناش ومكنّاش موجودين أصلاً."



أردفت: كابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب كانت تصريحاته عجيبة شوية بعد المباراة، قال إنه يتحمل المسؤولية وشكرًا، بس بعدها فتح مصنع الشماعات والحجج، أصل الفريق ولد يتيمًا، وقالولنا إنها مباريات ودية مش رسمية. ليه حضرتك متعرفش البطولة؟ ماتسأل حد أو كلّم شات جي بي تي."

وعن تصريحه الذي قال فيه: خروجنا من البطولة جاء بفعل فاعل، والجميع يعرف من المسؤول، لم يتم إيقاف الدوري المصري بسبب نادي بيراميدز. علقت الحديدي قائلة : "قصدك مين؟ أحمد دياب رئيس الرابطة؟ لأنه شكر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد. يعني من غير لاعبي بيراميدز متعرفش تعمل فريق؟! إيه الكلام ده؟ لو حضرتك من البداية شايف إنك مش هتقدر تحقق أي إنجاز وتقول أصلي بقالي ثلاث شهور فقط فبلاش توافق، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لكن نتريق على حسام حسن ونقول ناقصه مدرب؟ وتقول لازم تصريحاته تبقى منضبطة طيب ما أنت بتعمل نقيض الشيء دي تصريحات ؟ ".



واصلت : الكلام ده مش لكابتن حلمي طولان كمان للاعبين إما أن تمثل مصر وماتقلش منتخب تاني وتالت، وإما ماتروحش. ليه نتهزأ ونبقى حصالة المجموعة؟"



اكملت قائلة : " محتاجين كرة القدم زي بقية الرياضات تحتاج إلى علم وإدارة وإرادة، محتاجة نخلص من "الشخصنة" يعني منجبش مدرب عشان يدي مدرب تاني كتف وهكذا و. لازم يبقى في أكاديميات للنشا تعمل صف أول وثاني وثالث، على الأقل نبقى شبه المنتخب الثالث في الأردن، مش هقول المغرب لأن ده صعب، وما طلبتش كتير ماحدث اليوم نتيجة طبيعية لمنظومة رياضية تدار بلا علم ."



إختتمت : " عندنا منظومة كروية يقودها أربعة متخاصمين كابتن حلمي طولان وكابتن حسام حسن وأحمد دياب رئيس رابطة الاندية وهاني أبو ريده رئيس الاتحاد كل اتنين متصاحبين وعاوزين يدوا كتف للتاني منظومة غلط "