قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خسارة منتخب مصر أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 التي تنظمها قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، قائلة: خبر نكد علينا كلنا، خروج المنتخب بقيادة حلمي طولان بعد تعادلين مع الكويت والإمارات ثم هزيمة ثلاثية ثقيلة أمام منتخب الأردن الثالث."


ووجهت الحديدي إنتقادات لكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: عندي سؤال، الخروج النهارده يستحق وقفة، هو إحنا أصلًا رحنا ليه؟ ومحدش يقولي معلش أصل المنتخب الثاني أو الأول بشرطة، طالما مش قد مسؤولية إنك تلعب باسم مصر يبقى ماتروحش."


واصلت: طالما بتلعب باسم مصر، يا تروح تمثل مصر وتحمل اسمها وكأنك المنتخب الأول، يا إما ماتروحش خالص. حتى الجملة اللي بنستخدمها عشان نبرر خروج مصر من البطولات بتاعت " التمثيل المشرف" اللي بنقولها مكنتش موجودة في كأس العرب."


أكملت: عارفين يعني إيه هُزمنا من المنتخب الأردني الثالث، وليس الأول ولا الثاني، مافيش أسوأ من كده.  كان معاك أفشة ومروان حمدي وأكرم توفيق والنني، عندك محترفين، ومع ذلك إحنا ما نجحناش وما لعبناش ومكنّاش موجودين أصلاً."


أردفت: كابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب كانت تصريحاته عجيبة شوية بعد المباراة، قال إنه يتحمل المسؤولية وشكرًا، بس بعدها فتح مصنع الشماعات والحجج، أصل الفريق ولد يتيمًا، وقالولنا إنها مباريات ودية مش رسمية. ليه حضرتك متعرفش البطولة؟ ماتسأل حد أو كلّم شات جي بي تي."

وعن تصريحه الذي قال فيه: خروجنا من البطولة جاء بفعل فاعل، والجميع يعرف من المسؤول، لم يتم إيقاف الدوري المصري بسبب نادي بيراميدز. علقت الحديدي قائلة : "قصدك مين؟ أحمد دياب رئيس الرابطة؟ لأنه شكر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد. يعني من غير لاعبي بيراميدز متعرفش تعمل فريق؟! إيه الكلام ده؟ لو حضرتك من البداية شايف إنك مش هتقدر تحقق أي إنجاز وتقول أصلي بقالي  ثلاث شهور فقط فبلاش توافق، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لكن نتريق على حسام حسن ونقول ناقصه مدرب؟ وتقول لازم تصريحاته تبقى منضبطة طيب ما أنت بتعمل نقيض الشيء دي تصريحات ؟ ".


واصلت : الكلام ده مش لكابتن حلمي طولان كمان للاعبين   إما أن تمثل مصر وماتقلش منتخب تاني وتالت، وإما ماتروحش. ليه نتهزأ ونبقى حصالة المجموعة؟"


اكملت  قائلة : " محتاجين كرة القدم  زي بقية الرياضات تحتاج إلى علم وإدارة وإرادة، محتاجة نخلص من "الشخصنة" يعني منجبش مدرب عشان يدي  مدرب تاني كتف وهكذا  و. لازم يبقى في أكاديميات للنشا  تعمل صف أول وثاني وثالث، على الأقل نبقى شبه المنتخب الثالث في الأردن، مش هقول المغرب لأن ده صعب، وما طلبتش كتير ماحدث اليوم نتيجة طبيعية  لمنظومة رياضية تدار بلا علم  ."


إختتمت : " عندنا منظومة كروية يقودها أربعة متخاصمين كابتن حلمي طولان وكابتن  حسام حسن وأحمد دياب رئيس رابطة الاندية وهاني أبو ريده رئيس الاتحاد كل اتنين متصاحبين وعاوزين يدوا كتف للتاني منظومة غلط  "

لميس الحديدي منتخب مصر اخبار التوك شو كأس العرب الاردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

ترشيحاتنا

حساسية الأنف

مشروب غير متوقع يقلل حساسية الأنف والصداع.. تعرف عليه

تكريم

تكريم 6 باحثات متميزات لإسهاماتهن العلمية الرائدة

عدس مدمس

بيدفي ورخيص.. طريقة عمل طاجن عدس مدمس

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد