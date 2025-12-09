سمير عثمان: الدوري المصري ضعيف.. ونخدع أنفسنا بأننا الأفضل في المنطقة

انتقد الحكم الدولي السابق سمير عثمان المستوى الفني لمنتخب مصر خلال مشاركته الأخيرة، مؤكداً أن ما ظهر في المباريات يعكس حقيقة تراجع الكرة المصرية، سواء على مستوى الدوري أو المنتخبات.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن البطولات المحلية صُممت لخدمة منتخب مصر، إلا أن ما شاهده الجمهور في الفترة الماضية كان «مفاجئًا ومحزنًا»، مضيفًا: «لعبنا 3 مباريات سجلنا خلالها هدفين فقط، والشكل العام كان ضعيفًا للغاية».

وشدد الحكم الدولي السابق على أن الكرة المصرية تعاني من مشكلة حقيقية، قائلاً: «نحن نخدع أنفسنا ونردد أننا نمتلك أقوى دوري في المنطقة، بينما الواقع أن الدوري المصري ضعيف، وهذه أسوأ 3 مباريات فنيًا للمنتخب منذ سنوات».

وأكد عثمان أن المنتخب لم يحصل على الوقت الكافي للتدريب وأن اللاعبين لا يعرفون بعضهم جيدًا، الأمر الذي انعكس على الأداء داخل الملعب، متابعًا: «أتحدى أي أحد يكون استمتع بالمباراة الأخيرة، الأداء كان بلا هوية».

وانتقد عثمان بعض الأندية التي تعترض على انضمام لاعبيها للمنتخب، موضحًا: «لا يوجد نادٍ في العالم من حقه أن يقول لا للمنتخب.



