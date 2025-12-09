حسام البدري عن خسارة منتخب مصر أمام الأردن: كل إخفاق له أسبابه ويحتاج لمراجعة

قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، إن خسارة المنتخب المصري أمام الأردن يجب أن تُقرأ في سياقها الطبيعي، مؤكدًا أن أي إخفاق رياضي لا يحدث بلا أسباب واضحة.

ضرورة الوقوف على أسباب الخسارة

وأوضح البدري خلال برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي أن "الموضوع متفرع بعد المباراة، وكل انكسار أو إخفاق له عوامل"، مشددًا على ضرورة إجراء وقفة فنية وإدارية لتحسين الوضع وتصحيح الأخطاء قبل المراحل المقبلة.

الرياضة جزء من قوة مصر

وأكد المدير الفني أن مصر بلد كبيرة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل قيمة وطنية مهمة تستحق اهتمامًا أكبر، وأن تطوير المنتخبات والفرق ضرورة لا رفاهية.

دعوة لاهتمام أكبر بالرياضة

وختم البدري حديثه بالتأكيد على أنه لطالما نادى بزيادة الاهتمام بالرياضة المصرية، متمنيًا أن يتم التعامل مع الخسارة الأخيرة كفرصة لإجراء إصلاحات تعيد المنتخب لمساره الصحيح.