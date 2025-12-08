قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد طارق أضا يحمل علاء نبيل مسئولية تراجع المنتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

وجه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادات واضحة لأداء المنتخبات المصرية المشاركة في البطولة العربية معتبرًا أن حالة الارتباك الحالية تعود لغياب الدور الفعال للمدير الفني لاتحاد الكرة، علاء نبيل في ملف التنسيق بين المنتخبات.

وأكد أضا عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد أن المنتخب لم يقدم المستوى المنتظر حتى الآن في بطولة كأس العرب بقطر 2025.
 


قال أضا: لازم نقف قدام المرايا ونحاسب أنفسنا… الأداء لا يرتقي لاسم مصر، والمنتخب لم يُظهر ما يستحق أن يتم الدفاع عنه أو الهجوم عليه.

وأوضح أن وظيفة المدير الفني لاتحاد الكرة يجب أن تكون ركيزة أساسية لضمان تواصل حقيقي بين منتخبات المراحل السنية والمنتخب الوطني.

أضاف: منصب المدير الفني لاتحاد الكرة ليس شكليًا… مطلوب متابعة وتنسيق ووضع قواعد واضحة وسد أي ثغرات تظهر في المنظومة.

وأشار أضا إلى أن غياب هذا الدور انعكس على شكل المنتخبات داخل البطولة مضيفًا: كنا نتمنى رؤية نقطة مضيئة تمنحنا الأمل… لكن حتى الآن الصورة مش جيدة. علاء نبيل اسم كبير وقيمة محترمة، لكن دوره داخل الاتحاد يحتاج لتفعيل أكبر ومسؤولية أوضح.

وشدد الإعلامي على أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جادة وعودة للتخصص داخل المنظومة مؤكدًا: كلنا نبحث عن النجاح… لكن لابد من محاسبة كل مسئول داخل المنظومة والعمل على إعادة الانضباط الفني للمنتخبات المصرية".

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق برغبة في الهجوم بل بضرورة الوقوف أمام الأخطاء ومعالجة القصور قبل استمرار المشاركة في أي استحقاقات قادمة.

