مواجهة المصير.. موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن ضمن الجولة الحاسمة لكأس العرب

في واحدة من أقوى قمم دور المجموعات، يستعد استاد البيت المونديالي لاحتضان مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين منتخب مصر ونظيره المنتخب الأردني، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، في مباراة تحمل لكل طرف دوافع مختلفة لكنها لا تخلو من الحماس والندية.

تأهل الأردن

يدخل المنتخب الأردني اللقاء في وضع مثالي، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط من انتصارين، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل رسميًا إلى ربع النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة.

هذا التفوق يمنح “النشامى” أفضلية معنوية واضحة وأعصابًا أكثر هدوءًا، ويجعل اللقاء فرصة لتأكيد جاهزيتهم وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين قبل الأدوار الإقصائية.

مصر في مهمة لا تقبل أي تهاون

على الجانب الآخر، يجد المنتخب المصري نفسه أمام مهمة لا تقبل أي تهاون، فبعد التعادل في أول جولتين أمام الكويت ثم الإمارات، يمتلك الفراعنة نقطتين فقط تضعهم في المركز الثاني مؤقتًا، ويحتاجون إلى الفوز ليضمنوا التأهل مباشرة دون الدخول في دوامة الحسابات المعقدة، والفوز يمثل الطريق الوحيد الآمن، بينما أي نتيجة أخرى ستضع المنتخب تحت رحمة نتيجة المواجهة الثانية بين الإمارات والكويت.

موعد مباراة مصر والأردن

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على أرض استاد البيت، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، في توقيت يتيح متابعة واسعة للجماهير العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

وسيحظى اللقاء بتغطية إعلامية موسعة عبر شبكة beIN Sports صاحبة الحقوق الرسمية، إضافة إلى قنوات الكأس القطرية، وعدد من القنوات العربية المفتوحة مثل دبي الرياضية، الكويت الرياضية، والشارقة الرياضية 2، ليكون الجمهور العربي على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل.