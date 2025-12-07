كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره الأردني بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تُقام منافساتها في قطر، حيث يبحث الفراعنة عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وفي رصيده نقطتان فقط بعد تعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام الكويت في الجولة الأولى، ثم الإمارات في الجولة الثانية، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأردني الذي ضمن تأهله مبكرًا بعد تحقيقه انتصارين متتاليين وحصوله على 6 نقاط.

موعد مباراة مصر والأردن

يلتقي منتخبا مصر والأردن يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة مرتقبة قد تحسم ملامح المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، وتشمل:

شبكة قنوات بي إن سبورتس

قناة MBC مصر

قنوات الكاس القطرية

قناة دبي الرياضية

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة

جاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية على النحو التالي:

1. الأردن — 6 نقاط

2. مصر — نقطتان

3. الإمارات — نقطة واحدة

4. الكويت — نقطة واحدة

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا، بينما تبقى فرصته قائمة في حال التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة محددة، وفق نتيجة المواجهة الأخرى بين الإمارات والكويت.