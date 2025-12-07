قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف يتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟..3 سيناريوهات

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
إسراء أشرف

تعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما انتهت مواجهته أمام الإمارات بنتيجة 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء هذا التعادل ليكرر سيناريو مباراة الفراعنة الأولى أمام الكويت، والتي انتهت بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف المنتخب الأردني المتصدر بـ6 نقاط، والذي ضمن التأهل رسميًا متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وتشهد الجولة الثالثة يوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع مصر بالأردن، بينما يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الكويتي في لقاء حاسم لمعرفة هوية المتأهل الثاني.

3 سيناريوهات لتأهل مصر إلى ربع النهائي

 

1) الفوز على الأردن – السيناريو المثالي

يبقى الفوز هو الطريق الأكثر أمانًا، حيث في حال انتصار الفراعنة على الأردن، سيرفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط، ليضمن التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة الإمارات والكويت.

2) الخسارة أمام الأردن – معقد لكن ممكن

رغم صعوبة الموقف، يملك المنتخب المصري فرصة للتأهل حتى في حالة الخسارة، بشرطين:

أن تكون الخسارة بفارق هدف واحد فقط، وأن تنتهي مباراة الإمارات والكويت بتعادل دون أهداف.

وفي هذه الحالة، يتفوق منتخب مصر بفضل فارق الأهداف، إذ يمتلك حتى الآن رصيدًا متساويًا من الأهداف المسجلة والمستقبلة، بينما يتأخر الإمارات بفارق هدف، والكويت بفارق هدفين.

حتى الخسارة بنتائج مثل 3-2 أو 4-3 تبقي مصر في الصورة، بشرط استمرار تعادل الإمارات والكويت سلبيًا.

3) التعادل مع الأردن – بدون فوز الإمارات أو الكويت

إذا اكتفى الفراعنة بالتعادل أمام الأردن، سيصل رصيدهم إلى 3 نقاط، وفي هذه الحالة، يتأهل المنتخب المصري بشرط واحد:

تعادل الإمارات والكويت دون فوز لأي منهما، وحينها سيحتل منتخب مصر الوصافة بـ3 نقاط، بينما يتوقف رصيد الإمارات والكويت عند نقطتين.

منتخب مصر منتخب مصر الثاني كأس العرب الأردن منتخب مصر ضد الأردن سيناريوهات تأهل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

ترشيحاتنا

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

الرمان

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

رامي عياش

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد