كيف يتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟..3 سيناريوهات

تعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما انتهت مواجهته أمام الإمارات بنتيجة 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء هذا التعادل ليكرر سيناريو مباراة الفراعنة الأولى أمام الكويت، والتي انتهت بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف المنتخب الأردني المتصدر بـ6 نقاط، والذي ضمن التأهل رسميًا متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وتشهد الجولة الثالثة يوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع مصر بالأردن، بينما يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الكويتي في لقاء حاسم لمعرفة هوية المتأهل الثاني.

3 سيناريوهات لتأهل مصر إلى ربع النهائي

1) الفوز على الأردن – السيناريو المثالي

يبقى الفوز هو الطريق الأكثر أمانًا، حيث في حال انتصار الفراعنة على الأردن، سيرفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط، ليضمن التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة الإمارات والكويت.

2) الخسارة أمام الأردن – معقد لكن ممكن

رغم صعوبة الموقف، يملك المنتخب المصري فرصة للتأهل حتى في حالة الخسارة، بشرطين:

أن تكون الخسارة بفارق هدف واحد فقط، وأن تنتهي مباراة الإمارات والكويت بتعادل دون أهداف.

وفي هذه الحالة، يتفوق منتخب مصر بفضل فارق الأهداف، إذ يمتلك حتى الآن رصيدًا متساويًا من الأهداف المسجلة والمستقبلة، بينما يتأخر الإمارات بفارق هدف، والكويت بفارق هدفين.

حتى الخسارة بنتائج مثل 3-2 أو 4-3 تبقي مصر في الصورة، بشرط استمرار تعادل الإمارات والكويت سلبيًا.

3) التعادل مع الأردن – بدون فوز الإمارات أو الكويت

إذا اكتفى الفراعنة بالتعادل أمام الأردن، سيصل رصيدهم إلى 3 نقاط، وفي هذه الحالة، يتأهل المنتخب المصري بشرط واحد:

تعادل الإمارات والكويت دون فوز لأي منهما، وحينها سيحتل منتخب مصر الوصافة بـ3 نقاط، بينما يتوقف رصيد الإمارات والكويت عند نقطتين.