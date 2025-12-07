قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة بنهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة بنهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن في البنوك ومكاتب الصرافة وفق نهاية تعاملات اليوم .. في نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025 شهدت سوق الصرافة المصرية حالة من الاستقرار الواضح في سعر الدولار، وهو استقرار امتد لليوم الثاني على التوالي وفق أحدث بيانات صادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة. 

هذا التماسك في سعر الصرف يجيء رغم حالة الترقب في الأسواق المالية، إذ انعكس ذلك بوضوح على شاشات تداول البنوك التي سجلت أسعارا ثابتة سواء للبيع أو الشراء، مع استمرار الفروق البسيطة بين بنك وآخر وفقا لسياسات كل مؤسسة مالية.

أسعار الدولار الآن أمام الجنيه المصري

هذا الاستقرار يجيء أيضًا في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات سوق العملات لحظة بلحظة، في ظل اتجاه عام داخل القطاع المصرفي للحفاظ على حركة تداول هادئة ومستقرة.

استقرار سعر الدولار في البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر الدولار حافظ على ثباته عند 47.56 جنيه للبيع، و47.42 جنيه للشراء خلال تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025. ويعد سعر البنك المركزي مرجعا أساسيا لحركة السوق، إذ يعتمد عليه المتعاملون في تقييم اتجاهات سعر الصرف اليومية.

وتشير هذه المستويات السعرية إلى استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار السوق من دون تسجيل قفزات مفاجئة أو تراجعات حادة، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التداول داخل البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار الآن

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت مؤشرات تعاملات الأحد لتؤكد وجود تقارب ملحوظ بين أسعار بيع وشراء الدولار في مختلف البنوك المصرية رغم اختلاف سياسات العرض والطلب.

وسجلت بيانات اليوم الأرقام الآتية في تعاملات البيع والشراء.

البنك المركزي سجل 47.56 جنيه للبيع و47.42 جنيه للشراء.

البنك الأهلي سجل 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

بنك مصر سجل 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB سجل 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية سجل 47.50 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

بنك التعمير والإسكان سجل 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

يكشف هذا المشهد عن فوارق طفيفة بين البنوك، في حين يبقى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى مستوى سعري للشراء والبيع، مقارنة ببقية المؤسسات المصرفية.

الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي

حافظ البنك الأهلي على استقراره في تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

يعد البنك الأهلي من أكثر البنوك جذبا للمتعاملين، لذلك يحظى سعر العملة فيه بمتابعة واسعة من الأفراد والشركات على حد سواء.

ثبات السعر يؤكد استمرار الاستقرار العام في السوق دون تغير يذكر خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر سعرا مماثلا للبنك الأهلي عند 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء، في استمرار واضح لتقارب الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين.

ويعكس ذلك حالة من التنسيق داخل السوق المصرفية الحكومية التي عادة ما تتحرك ضمن نطاقات سعرية متقاربة للغاية بما يدعم حالة التوازن في سوق الصرف.

انخفاض الدولار أمام الجنيه

تحركات سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB استقراره أيضا عند 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

ويعد البنك التجاري الدولي من البنوك المؤثرة في حركة السوق نظرا لحجم تعاملاته الواسع وتنوع عملائه، ما يجعل سعر الدولار لديه مؤشرا مهما لحالة التداول اليومية في القطاع الخاص المصرفي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأحد 47.50 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

يظهر هذا السعر اتجاها مقاربا لمعظم البنوك الأخرى مع وجود فارق طفيف في سعر الشراء يعكس سياسات التوازن داخل البنك.

مستوى سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء، وذلك ضمن نطاق الأسعار المستقرة التي تميز تعاملات اليوم في مختلف البنوك المصرية.

الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر معلن في التعاملات اليوم، حيث بلغ 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء. 

يعكس هذا المستوى رغبة المصرف في جذب المزيد من السيولة من خلال تقديم سعر تنافسي مقارنة ببقية البنوك، ما يجعله واحدًا من أكثر الوجهات التي يقصدها المتعاملون الباحثون عن أعلى سعر للبيع أو الشراء.

خلاصة المشهد العام لسعر الدولار اليوم

تؤكد بيانات تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025 أن السوق المصرية تشهد استقرارا واضحا في سعر الدولار، من دون تسجيل أي تحركات مفاجئة في أسعار البيع أو الشراء.

الدولار أمام الجنيه

يعكس هذا الاستقرار استعداد السوق للدخول في فترة تداول أكثر هدوءا، مع متابعة مستمرة من جانب المتعاملين للتغيرات المحتملة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في الصرافة سعر الدولار الأحد 7 ديسمبر سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك الأهلي الدولار في بنك مصر أسعار الدولار 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

