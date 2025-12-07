سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025

سعر الدولار الآن في البنوك ومكاتب الصرافة وفق نهاية تعاملات اليوم .. في نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025 شهدت سوق الصرافة المصرية حالة من الاستقرار الواضح في سعر الدولار، وهو استقرار امتد لليوم الثاني على التوالي وفق أحدث بيانات صادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة.

هذا التماسك في سعر الصرف يجيء رغم حالة الترقب في الأسواق المالية، إذ انعكس ذلك بوضوح على شاشات تداول البنوك التي سجلت أسعارا ثابتة سواء للبيع أو الشراء، مع استمرار الفروق البسيطة بين بنك وآخر وفقا لسياسات كل مؤسسة مالية.

هذا الاستقرار يجيء أيضًا في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات سوق العملات لحظة بلحظة، في ظل اتجاه عام داخل القطاع المصرفي للحفاظ على حركة تداول هادئة ومستقرة.

استقرار سعر الدولار في البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر الدولار حافظ على ثباته عند 47.56 جنيه للبيع، و47.42 جنيه للشراء خلال تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025. ويعد سعر البنك المركزي مرجعا أساسيا لحركة السوق، إذ يعتمد عليه المتعاملون في تقييم اتجاهات سعر الصرف اليومية.

وتشير هذه المستويات السعرية إلى استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار السوق من دون تسجيل قفزات مفاجئة أو تراجعات حادة، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التداول داخل البنوك ومكاتب الصرافة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت مؤشرات تعاملات الأحد لتؤكد وجود تقارب ملحوظ بين أسعار بيع وشراء الدولار في مختلف البنوك المصرية رغم اختلاف سياسات العرض والطلب.

وسجلت بيانات اليوم الأرقام الآتية في تعاملات البيع والشراء.

البنك المركزي سجل 47.56 جنيه للبيع و47.42 جنيه للشراء.

البنك الأهلي سجل 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

بنك مصر سجل 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB سجل 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية سجل 47.50 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

بنك التعمير والإسكان سجل 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

يكشف هذا المشهد عن فوارق طفيفة بين البنوك، في حين يبقى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى مستوى سعري للشراء والبيع، مقارنة ببقية المؤسسات المصرفية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

حافظ البنك الأهلي على استقراره في تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

يعد البنك الأهلي من أكثر البنوك جذبا للمتعاملين، لذلك يحظى سعر العملة فيه بمتابعة واسعة من الأفراد والشركات على حد سواء.

ثبات السعر يؤكد استمرار الاستقرار العام في السوق دون تغير يذكر خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر سعرا مماثلا للبنك الأهلي عند 47.55 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء، في استمرار واضح لتقارب الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين.

ويعكس ذلك حالة من التنسيق داخل السوق المصرفية الحكومية التي عادة ما تتحرك ضمن نطاقات سعرية متقاربة للغاية بما يدعم حالة التوازن في سوق الصرف.

تحركات سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB استقراره أيضا عند 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء.

ويعد البنك التجاري الدولي من البنوك المؤثرة في حركة السوق نظرا لحجم تعاملاته الواسع وتنوع عملائه، ما يجعل سعر الدولار لديه مؤشرا مهما لحالة التداول اليومية في القطاع الخاص المصرفي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأحد 47.50 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

يظهر هذا السعر اتجاها مقاربا لمعظم البنوك الأخرى مع وجود فارق طفيف في سعر الشراء يعكس سياسات التوازن داخل البنك.

مستوى سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للبيع و47.44 جنيه للشراء، وذلك ضمن نطاق الأسعار المستقرة التي تميز تعاملات اليوم في مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر معلن في التعاملات اليوم، حيث بلغ 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

يعكس هذا المستوى رغبة المصرف في جذب المزيد من السيولة من خلال تقديم سعر تنافسي مقارنة ببقية البنوك، ما يجعله واحدًا من أكثر الوجهات التي يقصدها المتعاملون الباحثون عن أعلى سعر للبيع أو الشراء.

خلاصة المشهد العام لسعر الدولار اليوم

تؤكد بيانات تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025 أن السوق المصرية تشهد استقرارا واضحا في سعر الدولار، من دون تسجيل أي تحركات مفاجئة في أسعار البيع أو الشراء.

يعكس هذا الاستقرار استعداد السوق للدخول في فترة تداول أكثر هدوءا، مع متابعة مستمرة من جانب المتعاملين للتغيرات المحتملة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.