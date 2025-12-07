سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

شهدت أسعار الدولار في البنوك تذبذب محدود، ،وتراوح معظم الاسعار في مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سجل سعر الدولار الان في التجاري الدولي وقطر الوطني مستوى 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع بانخفاضات مماثلة محدودة.

أسعار الدولار في البنوك

وفي بنوك:" بنك مصر، والبركة، وقناة السويس، وبنك الإسكندرية"وصل لـ : 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الحركة الهادئة استمرار حالة الاستقرار في السوق، حيث لا تزال الأسعار تتحرك في نطاق ضيق.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.