مياه القاهرة تحصد الشهادة الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي

حصلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والتحكم بـ شركة مياه الشرب بالقاهرة على الشهادة الدولية لنظام إدارة الذكاء الإصطناعى ISO-IEC 42001-2023 و تهدف الشهادة إلى توفير إطار عمل لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) بشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وذلك فى إطار سعى شركة مياه الشرب بالقاهرة بقيادة المهندس مصطفى احمد الشيمى على تطوير كافة منظومات العمل لمواكبة توجهات الدولة فى التحول الرقمى والاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة فى إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.

المؤسسة الخدمية الاولى

واوضحت المهندسة ولاء السروجى مدير عام الذكاء الاصطناعى والتحكم بالشركة ان شركة مياه الشرب بالقاهرة تعد المؤسسة الخدمية الاولى على مستوى الجمهورية فى الحصول على هذا النوع من الشهادات ، والتى تتيح للشركة الريادة فى مجال انظمة إدارة وتشغيل ومراقبة محطات إنتاج مياه الشرب بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى ، وقد تم تأهيل الإدارة للحصول على الشهادة ذاتيًا بالكامل دون الاعتماد على أي جهات استشارية خارجية، عن طريق مدير عام الإدارة والمعتمدة كاستشاري في معايير الجودة ومتخصصة في تطبيقات ISO/IEC 42001:2023.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن هذه الشهادة والاعتماد الجديد يعكس مدى التزام الشركة بمواصلة تبني التقنيات الذكية، وتعزيز الحوكمة والمسؤولية في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



