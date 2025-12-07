رئيس شركة مياه القاهرة يتفقد محطة الأميرية ويتابع خطط الصيانة الشتوية

أجرى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، زيارة تفتيشية مفاجئة لمحطة مياه الأميرية، لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة.

وذلك في إطار استعدادات الشركة للصيانة الشتوية ورفع جاهزية المحطات والورش المركزية.

وشملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش المركزية والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة الشتوية، وتوافر المعدات وقطع الغيار والخدمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأكد المهندس الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة معدات التشغيل والصيانة.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين قطاع المشروعات وكافة الإدارات المعنية داخل الشركة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن نجاح خطط الصيانة يرتبط بتكاتف جميع العاملين والتزامهم بالحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي القاهرة الكبرى، مؤكداً أن الشركة توفر كل أوجه الدعم لكافة القطاعات التنفيذية والفنية وتعمل على خلق مناخ عمل ملائم يساعد على الانتهاء من أعمال الصيانة وأعمال الإحلال والتجديد في الوقت المحدد.

