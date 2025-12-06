قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة : اعتماد منظومة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطوير منظومة إدارة الأزمات في شركات المياه والصرف الصحي يُعد خطوة جوهرية لضمان استدامة الخدمات وحماية البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، وتطوير الآليات الفنية والتشغيلية بما يليق بحجم التحديات الحالية. 

وأضاف أن الهدف الرئيس خلق بيئة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن حماية المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بجودة وكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة، تتضمن إطاراً واضحاً للاستجابة السريعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الاستعداد المسبق للتعامل مع المواقف الطارئة. 

وأوضح أن الشركة تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية، من خلال توحيد إجراءات التدخل، وتطوير آليات المتابعة، وتحسين خطوط الاتصال الداخلي والخارجي أثناء الأزمات، بما يضمن التعامل الفوري والمنظم مع أي طارئ.

وأضاف رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أن اعتماد هذه السياسة يأتي ضمن الخطة الشاملة لتحديث أساليب العمل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية بجودة عالية، مع الحفاظ على البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود الشركة في تعزيز ثقافة الاستجابة المؤسسية وبناء فرق متخصصة قادرة على إدارة الطوارئ بكفاءة وفاعلية. وشدد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وتطوير مهارات العاملين، وتحديث خطط الطوارئ بصورة دورية، بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أفضل التقنيات في مجال إدارة الأزمات الطارئة.

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تمتلك غرفة متخصصة للأزمات والطوارئ، جرى تجهيزها وتطويرها بأحدث البرامج والأنظمة التقنية الداعمة لسرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الشركة في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

وأكد دكتور محمد مصطفى، مدير غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان، أهمية ما تقوم به شركات مياه الشرب والصرف الصحى في تطوير قدراتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم بشكل كامل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومات الطوارئ لدى الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة الأزمات، حيث تتيح الأنظمة الذكية للرصد والمتابعة وتبادل البيانات اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة, بما يضمن تحسين الأداء ورفع مستوى الاستجابة عند حدوث أي طارئ.

 

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي اخبار مصر مال واعمال الاستجابة للطوارئ حماية البنية التحتية الصرف الصحي منظومة إدارة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

محمد فراج

محمد فراج وسيد رجب في العرض الخاص لفيلم "الست"

فيلم الهجرة

حضور لافت لصناع فيلم هجرة مع عرضه بمهرجان البحر الاحمر السينمائي

بالصور

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد