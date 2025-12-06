قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد البدوي

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن تصريحات قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي بشأن ضرورة نقل المواجهة إلى داخل العمق الروسي تعكس تحولاً مهماً في طبيعة الصراع، رغم أن أوكرانيا سبق وأن استهدفت مواقع حساسة داخل روسيا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.

مرحلة أشد حساسية

وأضاف أن الضربات الأخيرة التي أعلن الجيش عنها، ومنها استهداف مصفاة نفط داخل الأراضي الروسية، جاءت في سياق مختلف وفي مرحلة أشد حساسية من المواجهة العسكرية.

وأوضح أوس، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن موسكو تسعى إلى إظهار قدرتها على "شل البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا في أي وقت"، وإثبات أن بإمكانها ضرب الاقتصاد الأوكراني بشكل يشل قدرات الدولة.

التصدي للآلة العسكرية

ولفت إلى أن هذا الواقع يضع كييف أمام تحدٍّ كبير، إذ لا يمكنها التصدي بشكل كامل للآلة العسكرية الروسية ذات القدرات الواسعة، الأمر الذي يدفعها إلى استخدام خيارات أخرى أكثر تأثيراً.

وأكد مستشار المعهد الوطني الأوكراني أن توجيه الضربات نحو المراكز الاقتصادية داخل روسيا أصبح خياراً مطروحاً بقوة، بهدف إحداث "ضربة موجعة" للاقتصاد الروسي، وليس فقط تنفيذ عمليات رمزية.

 البنية الاقتصادية الأوكرانية

وأوضح أن أوكرانيا "لا تملك خيارات عديدة على المستوى العسكري المباشر"، لكنها تسعى إلى ردع موسكو عبر إيلامها اقتصادياً، تماماً كما تتعرض البنية الاقتصادية الأوكرانية لضربات مستمرة منذ بداية الحرب.

نقل المواجهة للعمق الروسي

وأشار أوس إلى أن نقل المواجهة إلى العمق الروسي لا يهدف إلى التصعيد بقدر ما يهدف إلى "ردّ الأذى بأذى مماثل"، مؤكداً أن كييف تسعى إلى إضعاف مصادر التمويل التي تغذي العمليات العسكرية الروسية.

وختم بالتأكيد على أن أوكرانيا "لن تخسر هذه الحرب"، وأن قدرتها على ابتكار وسائل ردع جديدة تمثل جزءاً من استراتيجيتها للحفاظ على صمودها في مواجهة الضغط الروسي المتواصل.

أوكرانيا المعهد الوطني الأوكراني روسيا كييف روسيا وأوكرانيا الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

مرتبات

موعد صرف آخر مرتبات للعاملين في الدولة خلال 2025 ..تفاصيل

كامل الوزير خلال الجولة

كامل الوزير يتفقد منطقتين صناعيتين بمحافظة قنا

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة : اعتماد منظومة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة

بالصور

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد