القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتابع منظومة العمل بشركة الجيزة

تابع المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منظومة العمل بشركة مياه الجيزة، وذلك في إطار خطة الشركة القابضة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، مؤكداً خلال لقائه بالعاملين أن منظومة العمل داخل شركات المياه والصرف الصحي تعتمد على تكامل عناصر الإنتاج والتشغيل وتقليل الفاقد والتحصيل الفعّال، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للمواطنين.

وخلال جولته الميدانية تفقد رئيس القابضة للمياه محطة مياه الجيزة، حيث تابع أعمال التشغيل والصيانة وخطط الإحلال والتجديد، مشدداً على الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، موضحاً أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 150 ألف م³/يوم وتخدم مناطق: بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، الدقي، العجوزة، شارع النيل.

كما تفقد محطة مياه جزيرة الدهب التي تعمل بطاقة تصميمية 725 ألف م³/يوم وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة بمناطق: المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، وجزء من مدينة الجيزة، مشيراً إلى حصول المحطة على شهادة TSM واعتماد معاملها بشهادة الأيزو الدولية.

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي زنين التي تعمل بطاقة فعلية 450 ألف م³/يوم وتخدم مناطق: صفط اللبن. بولاق الدكرور، الدقي، العجوزة، فيصل، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة.

وشدد المهندس أحمد جابر على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، ضماناً لبيئة عمل آمنة واستمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب تحسين موارد الشركات من خلال تطوير منظومة التحصيل، وتحديث قواعد البيانات، وتقليل الفاقد التجاري، ورصد الوصلات الخلسة، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع، ودعم التحول الرقمي لما له من دور محوري في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل. كما وجه بطرح الأعمال عبر مناقصات عامة لضمان الشفافية وحماية المال العام وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وفيما يتعلق بجودة المياه، أكد رئيس القابضة الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الفنية والصحية، مع المتابعة الدورية لعينات المياه وفحص الشبكات، موجهاً بمراجعة استلام المحطات الجديدة بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، والاستفادة المثلى من الخزانات العلوية وتقليل الفاقد، ومتابعة التشغيل اليومي وفق منظومة تشغيل قياسية تضمن خدمة مستقرة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وشرح حقوق وواجبات المستخدمين وفق قانون المياه الجديد، إلى جانب تعزيز التوعية الداخلية للعاملين لحماية العنصر البشري والمادي.

من جانبه، أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الجيزة، أن توجيهات رئيس القابضة تدعم جهود الشركة في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل، من خلال تعزيز منظومة الإنتاج والتحصيل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة فرق التشغيل والصيانة، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، ومراجعة استلام المحطات الجديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

