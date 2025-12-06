قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتابع منظومة العمل بشركة الجيزة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

تابع المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منظومة العمل بشركة مياه الجيزة، وذلك في إطار خطة الشركة القابضة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، مؤكداً خلال لقائه بالعاملين أن منظومة العمل داخل شركات المياه والصرف الصحي تعتمد على تكامل عناصر الإنتاج والتشغيل وتقليل الفاقد والتحصيل الفعّال، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للمواطنين.

وخلال جولته الميدانية تفقد رئيس القابضة للمياه محطة مياه الجيزة، حيث تابع أعمال التشغيل والصيانة وخطط الإحلال والتجديد، مشدداً على الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، موضحاً أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 150 ألف م³/يوم وتخدم مناطق: بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، الدقي، العجوزة، شارع النيل.

كما تفقد محطة مياه جزيرة الدهب التي تعمل بطاقة تصميمية 725 ألف م³/يوم وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة بمناطق: المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، وجزء من مدينة الجيزة، مشيراً إلى حصول المحطة على شهادة TSM واعتماد معاملها بشهادة الأيزو الدولية.

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي زنين التي تعمل بطاقة فعلية 450 ألف م³/يوم وتخدم مناطق: صفط اللبن. بولاق الدكرور، الدقي، العجوزة، فيصل، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة.

وشدد المهندس أحمد جابر على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، ضماناً لبيئة عمل آمنة واستمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب تحسين موارد الشركات من خلال تطوير منظومة التحصيل، وتحديث قواعد البيانات، وتقليل الفاقد التجاري، ورصد الوصلات الخلسة، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع، ودعم التحول الرقمي لما له من دور محوري في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل. كما وجه بطرح الأعمال عبر مناقصات عامة لضمان الشفافية وحماية المال العام وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وفيما يتعلق بجودة المياه، أكد رئيس القابضة الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الفنية والصحية، مع المتابعة الدورية لعينات المياه وفحص الشبكات، موجهاً بمراجعة استلام المحطات الجديدة بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، والاستفادة المثلى من الخزانات العلوية وتقليل الفاقد، ومتابعة التشغيل اليومي وفق منظومة تشغيل قياسية تضمن خدمة مستقرة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وشرح حقوق وواجبات المستخدمين وفق قانون المياه الجديد، إلى جانب تعزيز التوعية الداخلية للعاملين لحماية العنصر البشري والمادي.

من جانبه، أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الجيزة، أن توجيهات رئيس القابضة تدعم جهود الشركة في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل، من خلال تعزيز منظومة الإنتاج والتحصيل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة فرق التشغيل والصيانة، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، ومراجعة استلام المحطات الجديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه الجيزة محطة مياه جزيرة الدهب اخبار مصر مال واعمال المعايير الفنية والادارية محطة مياه جزيرة الذهب شارع جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: ترامب يضغط على هرتسوج لمنح عفو لـ نتنياهو

نتفليكس و وارنر براذرز

زلزال في هوليوود.. نتفليكس تدخل عالم الاستوديوهات الكبرى عبر بوابة وارنر براذرز

أرشيفية

الجيش اللبناني يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد