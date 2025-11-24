قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
القابضة لمياه الشرب تبحث التعاون في تقنيات القياس والتحكم منخفضة التكاليف

آية الجارحي

في إطار جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح شركة فلوتك لأجهزة القياس والتحكم، إلى جانب جناحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وخلال الزيارة أكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه سوهاج حرض الشركة على تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد بما يعزز كفاءة التشغيل وتعظيم الايرادات وتقليل النفقات والاستغلال الامثل للاصول وكذلك التوسع فى استخدام تكنولوجيات التحول الرقمى لتعزيز منظومات القياس والتحكم داخل محطات المياه بما يدعم تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد ورفع جودة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

واستعرض المهندس محمد شحاتة، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالأقصر، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وخطط تطوير الشبكات والمحطات، ورفع كفاءة التشغيل في مناطق الامتداد العمراني والسياحي بالأقصر، وكذلك تطوير خدمة الصرف الصحي بقرى محافظة الأقصر مؤكدًا أهمية الشراكات التقنية في دعم أعمال التشغيل والصيانة كما قامت شركة مياه الأقصر بعرض منتجات الغابات الشجرية بمحافظة الأقصر كنوع من الاستثمار لتعظيم موارد الشركة وزيادة الرقعة الزراعيه 
وقام المهندس محمد عويس مدير مشروع مياه الهنادي بعرض نبذه تعريفية عن التكنولوجيا المستخدمة للمحطة لاستخدامه تقديم الخدمة للمواطنين

كما التقى المهندس جابر بالمهندس نوح حافظ، مدير شركة فلوتك، الذي قدّم عرضًا حول أبرز مشروعات الشركة وسابقة الأعمال، وعلى رأسها مشروع تأهيل منظومة التشغيل الآلي بمحطة شطورة التابعة لشركة مياه سوهاج، والذي شمل تطوير نظم التحكم بالمرشحات ورفع كفاءة التشغيل باستخدام تقنيات SCADA ونظم المراقبة الحديثة.

وأشاد المهندس أحمد جابر بجهود الشركات المشاركة، وبما تقدمه “فلوتك” من حلول عملية في مجالات القياس والتحكم، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات المتخصصة يمثل خطوة مهمة في دعم توجه الشركة القابضة نحو تطوير المحطات، وتفعيل نظم التشغيل الآلي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا منخفضة التكلفة.

كما ثمّن الدور الذي تقوم به شركتا مياه سوهاج والأقصر في رفع كفاءة الخدمات داخل محافظات الصعيد، مؤكداً أن التكامل بين التقنيات الحديثة والكوادر الفنية هو الأساس الحقيقي لتحقيق الاستدامة وجودة التشغيل.

شركة مياه سوهاج الحوكمة تكنولوجيات التحول الرقمى قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالأقصر مياه الشرب بالأقصر

