بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم "الأحد"، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 47.06 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 8791.02 نقطة، إذ جرى تداول نحو 287 مليون سهم عبر 17 ألفا و471 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 27.85 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 8129.48 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 126 مليون سهم من خلال 9404 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 17.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 54.08 نقطة بما نسبته 0.57% ليصل إلى مستوى 9389.64 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 161 مليون سهم عبر 8067 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 26.27 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 8615.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 78 مليون سهم عبر 5621 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.1 مليون دينار كويتي.