جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم "الأحد"، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 47.06 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 8791.02 نقطة، إذ جرى تداول نحو 287 مليون سهم عبر 17 ألفا و471 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 27.85 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 8129.48 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 126 مليون سهم من خلال 9404 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 17.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 54.08 نقطة بما نسبته 0.57% ليصل إلى مستوى 9389.64 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 161 مليون سهم عبر 8067 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 26.27 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 8615.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 78 مليون سهم عبر 5621 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.1 مليون دينار كويتي.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

محافظة الوادي الجديد

بمهلة شهر وإنذار بالحرمان.. "الفرافرة" تفتح باب سداد رسوم مرافق أراضي التقسيمات

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية بسهل الطينة

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

