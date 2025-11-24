رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع منظومة التشغيل والصيانة بمحطة مياه إمبابة

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية بمحطة مياه إمبابة، ضمن سلسلة المتابعات المستمرة لمحطات تنقية المياه على مستوى المحافظة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة مختلف مراحل تنقية المياه بالمحطة، بدايةً من المأخذ الرئيسي على النيل، مروراً بأحواض الترويق والترشيح، وصولًا إلى غرفة الكلور، حيث تابع إجراءات التشغيل والصيانة بالمحطة.

وأكد المهندس محمد حفناوي ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، وتفعيل خطط الصيانة الوقائية وبرامج المعالجة الدورية للمعدات، إلى جانب الالتزام التام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل جميع نقاط العمل، مشدداً على أهمية المتابعة اليومية لحالة المحركات والطلمبات والوحدات الكهربية، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتُعد محطة مياه إمبابة أكبر محطة مياه بمحافظة الجيزة، بطاقة إنتاجية فعلية تبلغ مليون و300 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق: إمبابة، الوراق، جزيرة محمد، بولاق الدكرور، الجيزة، وأجزاء من فيصل والهرم وبشتيل وأرض اللواء.

كما تضم المحطة نظام SCADA لمتابعة الضغوط وتشغيل الطلمبات لحظيًا، ويُعد معمل المحطة من المعامل المعتمدة الحاصلة على شهادة ISO/17025 في معايرة وقياس جودة المياه.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مواقع العمل، ورفع كفاءة منظومة إنتاج المياه، وتعزيز جاهزية المحطات، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها لأهالي محافظة الجيزة.