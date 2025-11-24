الري: مشروع الدلتا الجديدة يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، مؤكداً حرص الدولة على إدارة الموارد المائية بكفاءة.

الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مجهودات الدولة تشمل الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، موضحاً أن مصر تمتلك أكبر ثلاث محطات على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار متر مكعب سنويًا للمحطات الثلاثة.

تعزيز الأمن المائي

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن المائي في مصر، وتأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتوسيع الرقعة الزراعية ضمن مشروع الدلتا الجديدة.

أكبر المشروعات الزراعية

ويُعد مشروع الدلتا الجديدة أحد أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في مصر، ويهدف إلى استصلاح أراضٍ جديدة على مساحة واسعة في دلتا النيل للاستفادة المثلى من الموارد المائية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية المجتمعات الريفية، وتقليل الضغط على الأراضي التقليدية المزروعة في دلتا النيل.