البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

الري: مشروع الدلتا الجديدة يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر

محمد البدوي

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، مؤكداً حرص الدولة على إدارة الموارد المائية بكفاءة.

 الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن مجهودات الدولة تشمل الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، موضحاً أن مصر تمتلك أكبر ثلاث محطات على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار متر مكعب سنويًا للمحطات الثلاثة.

 تعزيز الأمن المائي

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن المائي في مصر، وتأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتوسيع الرقعة الزراعية ضمن مشروع الدلتا الجديدة.

أكبر المشروعات الزراعية

ويُعد مشروع الدلتا الجديدة أحد أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في مصر، ويهدف إلى استصلاح أراضٍ جديدة على مساحة واسعة في دلتا النيل للاستفادة المثلى من الموارد المائية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية المجتمعات الريفية، وتقليل الضغط على الأراضي التقليدية المزروعة في دلتا النيل.

الدلتا الجديدة مشروع الدلتا الجديدة محمد غانم وزارة الموارد المائية الموارد المائية الصرف الزراعي مياه الصرف الزراعي

