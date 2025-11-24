وزير الري يدلى بصوته ويؤكد: اختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن

أدلى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لما يمثله من ترسيخ لمبدأ المشاركة الشعبية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن، وبما يساهم في بناء مستقبل أفضل واختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين .

وأشار سيادته إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام .

و أعرب سيادته عن خالص الشكر والتقدير للجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، كما أعرب سيادته عن تقديره لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري .