محافظات

جهود تطوير منظومة الرى والصرف الزراعي.. ندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بسيوة ندوة حاضر بها  حمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى والصرف الزراعي بسيوة.

 
تحدث بالندوة عن منظومة حفر العيون والأبار بالواحة منذ الحضارة المصرية القديمة حيث عيون جوبا، وفطناس ، وعين العرايس، وقريشت ، وابوشروف وغيرها من العيون المنتشرة في أرجاء الواحة .


وأشار منصور إلى منظومة الرى المعمول بها قديما لرى الزراعات وفق المساحات المتوفرة حيث العمل بنظام الحساب والرقاب اللذين ينظمان منظومة الرى بالواحة قديمًا.


ثم تطرق إلى الطفرة التى شهدتها الواحة في السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضى حيث تم التوسع في حفر الآبار وزيادة المساحة المنزرعة .


وفي التسعينيات من القرن الماضى بدأت الدولة في وضع حلول لمشكلة الصرف الزراعى بالواحة من خلال غلق عدد من الآبار ، وحفر الآبار العميقة ، وعمل قنوات الرى .


واشار إلى أن تدخل القيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة   خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بوضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الزراعى بسيوة.

 
وبدأت وزارة الرى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع الخبراء بجامعة القاهرة واهالى الواحة في تنفيذ الخطوات العملية في هذا الشأن.


ووضح منصور للطلاب حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من حفر الآبار العميقة ، وغلق الآبار المملحة ، وعمل الخزانات ، وقنوات الرى ، وتدبيش المصارف ، وتنفيذ القناة المفتوحة بطول حوالى ٣٤ كم لنقل المياه لقناة الجنبى شمال شرق الواحة .


واجاب على استفسارات الطلاب التى تنم عن وعى كبير بما تبذله الدولة من أجل النهوض بواحة سيوة.


وصرح محمد عمران جيرى مدير المكتبة إنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل نحو ترسيخ قيم الولاء والتعريف بالمشروعات القومية التى تنفذ من اجل حياه افضل للمواطنين تعمل المكتبة على تنظيم الندوات والورش في هذا المجال ، ويأتى تنظيم الندوة بمتابعة من اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة.

