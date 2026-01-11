قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
الشامي يتعاون مع PUBG Mobile لأول مرة ويكشف عن مفاجأة لجمهوره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ريهام قدري

حذّر المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، من الخلط الشائع بين علم الفلك والتنجيم، خاصة مع بداية كل عام ميلادي، حيث يتسابق البعض لنشر مقالات تتضمن توقعات عن أحداث مستقبلية في حياة الأفراد والمجتمعات، ويتم نسبها خطأً إلى علم الفلك ومروجيها إلى «علماء فلك»

خرافات عن علم الفلك 


وأوضح أبو زاهرة أن الحديث عن شؤون الناس من صحة ورزق وزواج وطلاق وموت، أو التنبؤ بالحروب وسقوط الدول وظهور الأوبئة، يندرج ضمن ادعاءات الغيب ويقع تحت مسمى التنجيم، مؤكدًا أن من يروج لهذه المحتويات ليس عالم فلك بل منجم، وهو تمييز أساسي يجب إدراكه وعدم الخلط بين المجالين.


وأشار إلى أن علم الفلك علمٌ تجريبي قائم على الرصد والتحليل والنظريات العلمية المدعومة بالأدلة والبراهين، ويهدف إلى فهم الكون وتطوره وتسخير المعرفة العلمية من أجل مستقبل أفضل للبشرية، على عكس التنجيم الذي لا يستند إلى أي أساس علمي قابل للاختبار.


ولفت إلى أن التنجيم كان تاريخيًا ممتزجًا بعلم الفلك حتى العصور الوسطى، لكن مع ظهور المنهج العلمي في العصر الحديث جرى استبعاده وتصنيفه ضمن العلوم الزائفة، إن عُدّ علمًا أصلًا.
وشدد أبو زاهرة على أن التنبؤات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية المتعلقة بشؤون الناس هي تنجيم وليست علم فلك، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالأمانة المهنية واستخدام المصطلحات الصحيحة عند تناول هذا النوع من المحتوى ووصفه بحقيقته.
واختتم بالتأكيد على أن التمييز بين العلم والخرافة ضرورة لبناء وعي علمي يحمي المجتمع من التضليل ويعزز التفكير النقدي القائم على الدليل، وهو الأساس الحقيقي لأي نهضة معرفية، مستشهدًا بقوله تعالى:
(إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) صدق الله العظيم.

علم الفلك التنجيم فلك خرافات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون لشباب روما: الوحدة والصداقة الحقيقية الطريق الأصيل لتجاوز الصعوبات

الدكتور عباس الجمل

جامعة القاهرة تهنئ الدكتور عباس الجمل لفوزه بجائزة «نوابغ العرب»

مياه الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد