عيوب ومميزات الأبراج الـ12.. بين نقاط القوة والتحديات الخفية

يؤمن كثيرون بأن الابراج لها تأثيرًا على السمات الشخصية، فلكل برج مميزات تميّزه وعيوب قد تضعه في مواقف صعبة.

وفيما يلي نظرة عامة على أبرز نقاط القوة والضعف لكل برج:



♈ برج الحمل

المميزات: شجاع، قيادي، سريع اتخاذ القرار، طموح.

العيوب: عصبي، متهور، لا يحب الانتظار، سريع الغضب.

♉ برج الثور

المميزات: صبور، عملي، مخلص، محب للاستقرار.

العيوب: عنيد، بطيء في التغيير، يميل للتملك.

♊ برج الجوزاء

المميزات: ذكي، اجتماعي، سريع البديهة، متجدد.

العيوب: متقلب المزاج، متردد، يمل بسرعة.

♋ برج السرطان

المميزات: حنون، عاطفي، وفيّ، يهتم بالأسرة.

العيوب: حساس زيادة عن اللزوم، مزاجي، يميل للانطواء.

♌ برج الأسد

المميزات: واثق بنفسه، كريم، قيادي، محب للنجاح.

العيوب: مغرور أحيانًا، يحب السيطرة، حساس للنقد.

♍ برج العذراء

المميزات: منظم، عملي، دقيق، يعتمد عليه.

العيوب: ناقد بشدة، قلق، يبالغ في التفاصيل.

♎ برج الميزان

المميزات: دبلوماسي، عادل، اجتماعي، محب للجمال.

العيوب: متردد، يهرب من المواجهة، يسعى لإرضاء الجميع.

♏ برج العقرب

المميزات: قوي الشخصية، ذكي، مخلص، حدسه عالٍ.

العيوب: غيور، شكّاك، كتوُم، عنيد.

♐ برج القوس

المميزات: متفائل، محب للحرية، صريح، مغامر.

العيوب: متهور، لا يحب القيود، صراحته قد تجرح الآخرين.

♑ برج الجدي

المميزات: طموح، مسؤول، صبور، عملي جدًا.

العيوب: جاد زيادة عن اللزوم، متشدد، يميل للتشاؤم أحيانًا.

♒ برج الدلو

المميزات: مبدع، مستقل، إنساني، مفكر.

العيوب: غامض، متمرد، لا يعبر عن مشاعره بسهولة.

♓ برج الحوت

المميزات: رومانسي، حساس، متعاطف، خيالي.

العيوب: ضعيف أمام الضغوط، يهرب من الواقع، متقلب.