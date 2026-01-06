قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

توافق الأبراج في الزواج.. خريطة تكشف أنجح العلاقات وأصعبها

ريهام قدري

رغم أن الزواج يقوم في الأساس على التفاهم والمودة، فإن كثيرين يلجأون إلى علم الأبراج بحثًا عن مؤشرات تساعدهم على فهم طبيعة الشريك وإمكانية نجاح العلاقة على المدى الطويل. فلكل برج صفاته النفسية والعاطفية، التي قد تتقاطع أو تتصادم مع أبراج أخرى، ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة الزوجية.

 في هذا التقرير، نستعرض خريطة توافق الأبراج في الزواج، ونكشف أي العلاقات الفلكية أكثر انسجامًا، وأيها تحتاج إلى وعي وصبر للحفاظ على الاستقرار.

 خريطة الأبراج وتوافقها في الزواج 


♈ الحمل
الأكثر توافقًا: الأسد، القوس
توافق متوسط: الجوزاء، الدلو
أقل توافقًا: السرطان، الجدي
🔹 ينجح زواجه عندما يجد شريكًا يتحمل اندفاعه ويقدّر استقلاله.
♉ الثور
الأكثر توافقًا: العذراء، الجدي
توافق متوسط: السرطان، الحوت
أقل توافقًا: الأسد، الدلو
🔹 يبحث عن الاستقرار والأمان، ويكره التغيير المفاجئ.
♊ الجوزاء
الأكثر توافقًا: الميزان، الدلو
توافق متوسط: الحمل، الأسد
أقل توافقًا: العذراء، الحوت
🔹 الزواج ينجح مع شريك مرن ويجيد الحوار.
♋ السرطان
الأكثر توافقًا: العقرب، الحوت
توافق متوسط: الثور، العذراء
أقل توافقًا: الحمل، الدلو
🔹 عاطفي وبيتي، يحتاج شريكًا يمنحه الأمان.
♌ الأسد
الأكثر توافقًا: الحمل، القوس
توافق متوسط: الجوزاء، الميزان
أقل توافقًا: الثور، العقرب
🔹 ينجح زواجه عندما يشعر بالتقدير والاحترام.
♍ العذراء
الأكثر توافقًا: الثور، الجدي
توافق متوسط: السرطان، العقرب
أقل توافقًا: الجوزاء، القوس
🔹 عملي ودقيق، يفضل شريكًا منظمًا وصبورًا.
♎ الميزان
الأكثر توافقًا: الجوزاء، الدلو
توافق متوسط: الأسد، القوس
أقل توافقًا: السرطان، الجدي
🔹 يحب التوازن والرومانسية في الحياة الزوجية.
♏ العقرب
الأكثر توافقًا: السرطان، الحوت
توافق متوسط: العذراء، الجدي
أقل توافقًا: الأسد، الدلو
🔹 عميق ومخلص، لكنه يحتاج ثقة متبادلة.
♐ القوس
الأكثر توافقًا: الحمل، الأسد
توافق متوسط: الميزان، الدلو
أقل توافقًا: العذراء، الحوت
🔹 الزواج ينجح مع شريك يتفهم حبه للحرية.
♑ الجدي
الأكثر توافقًا: الثور، العذراء
توافق متوسط: العقرب، الحوت
أقل توافقًا: الحمل، الميزان
🔹 عملي ومسؤول، يبحث عن زواج طويل الأمد.
♒ الدلو
الأكثر توافقًا: الجوزاء، الميزان
توافق متوسط: الحمل، القوس
أقل توافقًا: الثور، العقرب
🔹 يحتاج شريكًا متفهمًا لا يقيّده.
♓ الحوت
الأكثر توافقًا: السرطان، العقرب
توافق متوسط: الثور، الجدي
أقل توافقًا: الجوزاء، القوس
🔹 رومانسي وحساس، ينجح مع شريك يحتويه.

الابراج الابراج والزواج توافق الابراج في الزواج توافق الابراج

مبكبكة
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
