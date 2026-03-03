إزالة 5 أكشاك والتحفظ على 2 تروسيكل ورفع بؤر فرز عشوائي بحملة مكبرة بميت عقبة | صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي العجوزة في تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للمخالفات وإعادة الانضباط بمنطقة ميت عقبة في إطار تكثيف الحملات اليومية لمواجهة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 أكشاك مخالفة مقامه بنهر الطريق تعوق حركة المواطنين مع رفع ناتج الأعمال وفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين .

كما شملت الأعمال رفع مخلفات وبؤر فرز عشوائي كانت تُسيء للمظهر العام مع التحفظ على 2 تروسيكل يُستخدمان في أنشطة مخالفة للفرز العشوائي فضلًا عن تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب للأشجار لتحسين الرؤية ورفع كفاءة الشوارع بما يسهم في إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

تابع الاعمال طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة.