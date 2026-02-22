هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

قالت وكالة إيرنا الإيرانية إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ناقش مع عراقجي تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما أكد رافائيل جروسي وعراقجي أهمية التفاعل واستغلال مسار الحوار لدفع المفاوضات قدمًا وتحقيق تفاهم دائم.

وفي التفاصيل، أجرى رافائيل جروسي، المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محادثة هاتفية مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران و**الولايات المتحدة**.

وخلال المكالمة، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول المسار الحالي للعملية الدبلوماسية والتطورات الإقليمية المرتبطة بالمفاوضات.

وأكد الجانبان أهمية التفاعل البنّاء واستخدام الحوار كآلية لدفع المفاوضات وتحقيق تفاهم مستدام.

ويعكس هذا النقاش التنسيق المستمر بين طهران وهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، في خضم جهود دبلوماسية أوسع نطاقًا تتعلق بالملف النووي الإيراني.