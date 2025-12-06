قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو بارد ليلا والعظمى في القاهرة 20

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو بارد ليلا والعظمى في القاهرة 20
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو بارد ليلا والعظمى في القاهرة 20
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء وعلى حلايب وشلاتين ومرسى علم وعلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

طقس بارد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس بارد

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبو سمبل 26 14

طقس بارد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى – الصغرى

مكة المنورة 33 21

المدينة المكرمة 30 19

الرياض 25 16

المنامة 27 22

أبوظبى 29 18

الدوحة 28 21

الكويت 27 16

دمشق 18 06

بيروت 21 17

عمان 18 07

القدس 17 08

غزة 23 15

بغداد 26 15

مسقط 27 19

صنعاء 23 07

الخرطوم 38 24

طرابلس 19 14

تونس 20 14

الجزائر 18 09

الرباط 19 06

نواكشوط 27 16

طقس بارد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 13 05

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 23 11

جاكرتا 31 24

بكين 09 04-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 14 04

أثينا 17 11

روما 14 04

باريس 12 09

مدريد 13 06

برلين 09 05

لندن 15 10

مونتريال 08- 11-

موسكو 02 01-

نيويورك 03 02-

واشنطن 04 04-

أديس أبابا 22 10

