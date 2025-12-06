زيادة معاشات المحامين | تفاصيل انعقاد مهم لـ عمومية النقابة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نتيجة تصويت اعضاء الجمعية العمومية على عدد من البنود التي أقرها مجلس النقابة وتتعلق بزيادة المعاشات واعتماد الميزانية.

ووجه " عثمان" في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الفرز، الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام ، وجميع اعضاء المجلس على جهدهم البذول لانجاح الجمعية العمومية المنعقدة اليوم ، والتي اسفرت عن حضور ٤٠٤٠ عضو من اعضاء الجمعية العمومية والتي جاءت وفقا لكل بند على حده كالتالي:

تعديل المعاش ٣٩٩٢ صوت الباطلة ٢٨ صوت

اعتماد الميزانيات ٣٩٢٨ صوت الباطل ١١٢ صوت

زيادة الدمغة ٣٩٥٣ صوت الباطلة ٨٧ صوت

زيادة الاشتراك السنوي ٣٩٤٧ صوت الباطل ٩٣ صوت

اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة ٣٨٩٧ صوت الباطلة ١٤٣ صوت

عزل مراقب الحسابات الحالي وتعيين اخر مع تقدير اتعابه ٣٩٣٤ صوت الباطلة ١٠٦ صوت

وجاءت الاصوات وفقا لقبول البند أو رفضه كالتالي:

تعديل المعاش ٣٦٧٦ والرفض ١١٦

اعتماد الميزانيات الموافق ١٨٥٠ صوت غير الموافق ٢٠٧٨ صوت

زيادة الدمغة ٢٠٣٤ صوت غير الموافق ١٩١٩ صوت

زيادة الاشتراك السنوي الموافق ١٩٨٦ صوت غير الموافق ١٩٦١

اعتماد رسم الدراسة الموافق ٢٠٦٧ صوت غير الموافق ١٨٣٠ صوت

عزل مراقب الحسابات وتعيين اخر الموافق ٣٠٥٤ صوت غير الموافق ٨٨٠ صوت .

وأكد "عثمان" شرفت اللجنة القضائية بالتعاون مع مجلس النقابة بانجاز وانجاح الجمعية العمومية ومراعاة ارادة اعضاء الجمعية ، من حيث التصويت لكل بند على حده وهو ما عبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الجمعية العمومية، واوضح ان البند الذي يبطل لا يؤثر على باقي البنود.