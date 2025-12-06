قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب عن وفاة السباح يوسف محمد: الـCpr لازم يستمر حتى أثناء نقل المريض
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
زيادة معاشات المحامين | تفاصيل انعقاد مهم لـ عمومية النقابة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نتيجة تصويت اعضاء الجمعية العمومية على عدد من البنود التي أقرها مجلس النقابة وتتعلق بزيادة المعاشات واعتماد الميزانية. 

ووجه " عثمان"  في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الفرز،  الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام ، وجميع اعضاء المجلس على جهدهم البذول لانجاح الجمعية العمومية المنعقدة اليوم ، والتي اسفرت عن  حضور ٤٠٤٠ عضو من اعضاء الجمعية العمومية والتي جاءت وفقا لكل بند على حده كالتالي: 

تعديل المعاش ٣٩٩٢ صوت الباطلة ٢٨ صوت 

اعتماد الميزانيات ٣٩٢٨ صوت الباطل ١١٢ صوت 

زيادة الدمغة ٣٩٥٣ صوت الباطلة ٨٧ صوت 

زيادة الاشتراك السنوي ٣٩٤٧ صوت الباطل ٩٣ صوت 

اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة ٣٨٩٧ صوت الباطلة ١٤٣ صوت 

عزل مراقب الحسابات الحالي وتعيين اخر مع تقدير اتعابه ٣٩٣٤ صوت الباطلة ١٠٦ صوت 

وجاءت الاصوات وفقا لقبول البند أو رفضه كالتالي: 

تعديل المعاش ٣٦٧٦ والرفض ١١٦

اعتماد الميزانيات الموافق ١٨٥٠ صوت غير الموافق ٢٠٧٨ صوت 

زيادة الدمغة ٢٠٣٤ صوت غير الموافق ١٩١٩ صوت 

زيادة الاشتراك السنوي الموافق ١٩٨٦ صوت غير الموافق ١٩٦١

اعتماد رسم الدراسة الموافق ٢٠٦٧ صوت غير الموافق ١٨٣٠ صوت 

عزل مراقب الحسابات وتعيين اخر الموافق ٣٠٥٤ صوت غير الموافق ٨٨٠ صوت .

وأكد "عثمان" شرفت اللجنة القضائية بالتعاون مع مجلس النقابة بانجاز وانجاح الجمعية العمومية ومراعاة ارادة اعضاء الجمعية ، من حيث التصويت لكل بند على حده وهو ما عبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الجمعية العمومية، واوضح ان البند الذي يبطل لا يؤثر على باقي البنود.

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

البابا تواضروس

حفل تخريج دفعتين من معهد الكتاب المقدس بالمعادي .. صور

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر ذوي الإعاقة بالمنوفية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

رئيسة القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

