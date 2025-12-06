قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
رياضة

كايو لوكاس يفتتح التسجيل للإمارات في مرمى منتخب مصر بكأس العرب

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

نجح كايو لوكاس في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الإمارات في مرمى منتخب مصر، على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

سجل لوكاس الهدف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد هجمة مرتدة خلف دفاعات منتخب مصر لتعلن عن تقدم الإمارات بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء، وإضاعة فرصتين محققتين في الدقيقة الرابعة للتهديف عن طريق غنام محمد لكن كرته جاءت أعلى المرمى، والدقيقة 41 للتهديف عن طريق ياسين مرعي برأسية لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف التقدم.

إصابة أكرم توفيق ولوان بيريرا

وفي الدقيقة 6 تعرض أكرم توفيق لاعب منتخب مصر ولوان بيريرا لاعب منتخب الإمارات لإصابة خلال مواجهة منتخب مصر والإمارات، على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

واصطدم اللاعبان برأس بعض مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق للعلاج، ودخول الطاقم الطبي للمنتخبين، إلا أن أكرم توفيق عاد لوعيه سريعا، ولاعب الإمارات تم ربط رأسه بضمادة عاجلة، واستكمل اللاعبين المباراة.

وفي الدقيقة 29 أجرى منتخب الإمارات تغيرين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء الدين زهير بعد تعرضهما للإصابة، ودخل بدلا منهما محمد راشد وكايو لوكاس.

وحرص كريم فؤاد لاعب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، على الحضور مع بعثة المنتخب إلى استاد لوسيل بقطر استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

وحرص فؤاد رغم إصابته على مساندة زملائه في المنتخب، وظهر اللاعب ممسكا بعكازين للسير بهما، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى وغيابه حتى 6 أسابيع.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل المنتخب لمواجهة الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا

خط الوسط:

محمد النني - غنام محمد - عمرو السولية

خط الهجوم:
مصطفى سعد ميسي - إسلام عيسي - مروان حمدي

البدلاء:

محمد عواد - على لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف

تشكيل الإمارات لمواجهة مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمينتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير.

خط الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا – لوكاس خيمينيز.

خط الهجوم: يحيى الغساني – برونو أوليفيرا.

مواجهة مصر والإمارات

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب ثاني مبارياته في النسخة الحادية عشرة للبطولة عندما يواجه منتخب الإمارات على ملعب لوسيل في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، ويُدير اللقاء الحكم السويدي جلين نيبرج.

ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم وفي رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب مناصفة مع منتخب الكويت بعد أن تعادلا (1 – 1) في الجولة الأولى مساء الثلاثاء الماضي.

فيما يحتل منتخب الإمارات المصنف العاشر آسيوياً و67 عالمياً المركز الرابع دون رصيد؛ بعد أن خسر أمام منتخب الأردن (1 – 2) مساء الأربعاء في ختام منافسات الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة، متأثراً بالنقص العددي؛ بعد طرد لاعبه خالد إبراهيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

عناصر المدرب المخضرم حلمي طولان اختتموا تحضيراتهم للقاء الليلة؛ بإجراء التدريب الرئيسي مساء أمس، وباتوا في كامل الجاهزية للمواجهة التي تمثل لهم منعرجا مهما في طريق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

حيث يضاعف الفوز من حظوظهم في تحقيق أولى أهدافهم في البطولة كخطوة في طريق ذهابهم لأبعد مدى بعد أن بلغوا المربع الذهبي في الظهور السابق في قطر أيضاً تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي يقود المنتخب العماني في هذه النسخة.

على الجانب الآخر يُدرك الروماني كوزمين أولاريو أنه ولاعبوه مطالبون بالفوز في هذا اللقاء؛ لإنعاش آمالهم في بلوغ ربع النهائي ومصالحة الجماهير المحلية التي لا زالت تعيش تحت وقع صدمة الخروج من تصفيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام منتخب العراق في البصرة (1 – 2) في الملحق الآسيوي رغم تقدمه في النتيجة بهدف كايو لوكاس.

كايو لوكاس منتخب الإمارات الإمارات منتخب مصر بطولة كأس العرب كأس العرب

